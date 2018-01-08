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8 января, источник: Vesti.kz

31-летний директор и родившийся в Семее белорусский тренер возглавили «Шахтер»

Карагандинский «Шахтер» на официальном сайте объявил о назначении нового директора и главного тренера клуба.

Источник: Vesti.kz

Директором «Шахтера» назначен Алибек Урузгалиев, а тренером — белорус Владимир Журавель. Оба специалиста были представлены на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 8 января.

31-летний Урузгалиев получал высшее образование в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). Ранее он работал в области финансового аудита и сфере бизнеса.

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«Есть огромное желание работать и показывать результат. В этом году “Шахтер” празднует свой 60-летний юбилей. Это вдвойне накладывает ответственность на нас. Будем работать 24 часа в сутки, чтобы выполнить все поставленные цели на сезон!» — заявил Урузгалиев.

46-летний Журавель родился в Семее, но еще в детстве переехал в Беларусь. В качестве футболиста он играл на позиции защитника за клубы из чемпионатов СССР, Беларуси, Израиля и России. Самостоятельную тренерскую карьеру Журавель начал в 2010 году и возглавлял на родине солигорский «Шахтер», минское «Динамо», «Гомель» и «Динамо-Брест».

Интересно, что команды под руководством Журавля пять раз становились серебряными призерами чемпионата Беларуси. В 2014 году он вывел минское «Динамо» в групповой раунд Лиги Европы.

Единственный зарубежный опыт Журавля ограничивается одним месяцем 2015 года, когда он входил в штаб соотечественника Олега Кубарева в молдавской «Дачии».

В 2017 году Журавель возглавлял брестское «Динамо», которое покинул после завоевания Кубка Беларуси и четвертого места в чемпионате.

«В прошлом сезоне с «Динамо» заняли четвертое место и после десятилетней паузы взяли Кубок Белоруссии. Команда давно таких результатов не достигала. По определенным обстоятельствам в конце сезона мы прекратили отношения. Я давно хотел что-то поменять в своей спортивной жизни. Для меня «Шахтер» — это новые реалии, обстановка и очередной вызов, который я с удовольствием принял. Хочу поблагодарить Акима Карагандинской области Ерлана Жакановича Кошанова за оказанное доверие.

Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков и руководства. Сейчас готовим список игроков, которые смогут усилить команду. Будем все решать коллегиально, советоваться. Я очень надеюсь на своих помощников. Все они остались в клубе с прошлого сезона и являются квалифицированными специалистами. Среди них есть и легенды клуба. Они очень хорошо знают казахстанский футбол, поэтому все решения будем принимать вместе, — сказал Журавель.

Завтра, 9 января, «Шахтер» начнет первый учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, который продлится 20 дней.

Напомним, в прошлом сезоне директором «Шахтера» был Олжас Абраев, а тренером — литовец Саулюс Ширмялис. Оба специалиста покинул клуб после окончания сезона, в котором карагандинцы заняли седьмое место.

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