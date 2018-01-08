Дулуб: Первому составу БАТЭ в межсезонье необходимо выработать единую модель игры

Источник: БЕЛТА

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, над чем до начала сезона новый тренерский штаб борисовчан будет работать, наставник отметил, что постарается создать сплоченный коллектив.

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«Необходимо выработать единую игровую модель, особенно это касается первой команды. Постараемся это сделать уже к матчу за Суперкубок, потому как если у тебя разбалансированная команда, то о результате говорить не стоит. Надеюсь, игроки выйдут из отпуска хорошо отдохнувшие, готовые к работе, — рассказал Олег Дулуб.

Контракт с новым главным тренером заключен по схеме «1+1». Олег Дулуб рассказал, что перед тем, как покинуть одесский «Черноморец», имел пять предложений, но выбрал борисовский клуб.

По мнению наставника, каждый матч в предстоящем чемпионате Беларуси будут крайне принципиальным для БАТЭ и лично для тренера чемпионов.