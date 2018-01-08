Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оставит свой пост летом 2018 года. Об этом пишет Daily Mirror.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оставит свой пост летом 2018 года. Об этом пишет Daily Mirror.
По информации источника, французский специалист был разочарован после поражения от «Ноттингем Форест» (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Отмечается, что 68-летний специалист может воспользоваться пунктом в своем контракте, который рассчитанный до 2019 года, чтобы освободить пост.
Заменить Венгера у руля «пушкарей» может бывший полузащитник «канониров» Микель Артета, который на данный момент входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в таблице
Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны.