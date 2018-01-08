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13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оставит свой пост летом 2018 года. Об этом пишет Daily Mirror.

Источник: AP 2017

По информации источника, французский специалист был разочарован после поражения от «Ноттингем Форест» (2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Отмечается, что 68-летний специалист может воспользоваться пунктом в своем контракте, который рассчитанный до 2019 года, чтобы освободить пост.

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Заменить Венгера у руля «пушкарей» может бывший полузащитник «канониров» Микель Артета, который на данный момент входит в тренерский штаб «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в таблице премьер-лиги, набрав 39 очков.

Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны.

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