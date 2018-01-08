Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Дети Киркорова и дочь Орбакайте рассмешили соцсети
Не показанная в РФ комедия перевернула в США устоявшееся мнение
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Малага
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
7.01
Леганес1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
7.01
Барселона3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Все события
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Джоли, Кидман и звезды надели черные платья на «Золотой глобус»
Брэд Питт стал гостем благотворительного гала-вечера
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
Дума потребовала вернуть пол-Украины в случае признания оккупации
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
13:00 (мск), источник: Р-Спорт

Жену Аршавина сняли с рейса за несоблюдение техники безопасности при взлете

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису в субботу сняли с рейса Москва — Алматы за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета, сообщил департамент общественных связей «Аэрофлота».

Источник: Reuters

«В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа… Кроме того, пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Это нарушило условия договора перевозки, так как у нее был билет в эконом-класс.

Как сообщается, один из детей пассажирки не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий. В дальнейшем ей было сделано письменное предписание, однако, она продолжала игнорировать требования экипажа.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Российский форвард «Питтсбурга» признан второй звездой дня в НХЛ
Стал известен состав России на этап КМ по биатлону в Рупольдинге
«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
«Вашингтон» победил «Сент-Луис», Овечкин и Тарасенко забили
«Коламбус» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 42 броска
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев (лучшее за 2017) 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Наше детство против современного — 5:0 Многие из нас с удовольствием вспоминают собственное детство, но не считают возможным воспитывать детей так же, как это делали наши родители – времена другие. Они и правда другие, но в них ли дело? А может быть, – в нас самих?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь