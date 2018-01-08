13 футболистов отправились с «Актобе» на первый сбор в Турцию
Футбольный клуб «Актобе» отправился на первые
Футбольный клуб «Актобе» отправился на первые
УТС стартуют 11-го января и продлятся до 26-го января.
В рамках данного этапа подготовки к новому сезону будут проводится двухразовые тренировки. Кроме того, запланировано четыре контрольных поединка, которые пройдут 15-го, 18-го, 21-го и 25-го января. Имена
На УТС отправляются следующие игроки:
Игорь Трофимец, Мухамбет Тамабай, Асланбек Какимов, Багдат Каиров, Саят Жумагали, Абат Аймбетов, Руслан Валиуллин, Ардак Саулет, Антон Шурыгин, Абильхан Абдукаримов, Игорь Бойчук, Слободан Симович и Марко Обрадович.
Уже в Турции к указанным игрокам присоединится ряд потенциальных новичков — казахстанцы и легионеры.