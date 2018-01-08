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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

13 футболистов отправились с «Актобе» на первый сбор в Турцию

Футбольный клуб «Актобе» отправился на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию, информирует пресс-служба команды.

УТС стартуют 11-го января и продлятся до 26-го января.

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В рамках данного этапа подготовки к новому сезону будут проводится двухразовые тренировки. Кроме того, запланировано четыре контрольных поединка, которые пройдут 15-го, 18-го, 21-го и 25-го января. Имена спарринг-партнеров станут известны чуть позже.

На УТС отправляются следующие игроки:

Игорь Трофимец, Мухамбет Тамабай, Асланбек Какимов, Багдат Каиров, Саят Жумагали, Абат Аймбетов, Руслан Валиуллин, Ардак Саулет, Антон Шурыгин, Абильхан Абдукаримов, Игорь Бойчук, Слободан Симович и Марко Обрадович.

Уже в Турции к указанным игрокам присоединится ряд потенциальных новичков — казахстанцы и легионеры.

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