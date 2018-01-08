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«Барселона» отказала «Ливерпулю» в аренде Коутиньо до конца сезона
Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо из английского «Ливерпуля» в испанскую «Барселону».
Стали известны детали переговоров о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо из английского «Ливерпуля» в испанскую «Барселону».
По информации The Daily Mail, мерсисайдцы пытались сохранить 25-летнего бразильца до конца сезона, попросив каталонский клуб отдать игрока в аренду.
Предложение было мотивировано тем, что Коутиньо не сможет сыграть за «Барселону» в
О переходе Коутиньо «Барселона» объявила 6 января. Сумма трансфера составила 160 миллионов евро. В сезоне-2017/18 Коутиньо провел за «Ливерпуль» 20 матчей, забил 12 мячей и сделал девять ассистов.