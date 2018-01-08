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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Сменивший за карьеру 19 клубов футболист прибыл на просмотр в «Кайсар»

Македонский форвард Христиан Кировски присоединился к кызылординскому «Кайсару», который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний нападающий уже провел в составе «волков» несколько тренировок. По итогам контрольных матчей тренерский штаб «Кайсаре» во главе со Стойчо Младеновым примет решение относительно его будущего в команде.

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Последним клубом Кировски был тайский «Чиангмай». За свою карьеру футболист 19 раз менял команды. Выступал в чемпионатах Македонии, Таиланда, Сербии, Румынии, Украины, Кипра, Израиля, Греции, Болгарии, России и Польши. Лишь в чемпионатах Украины («Металлург» Запорожье, «Карпаты») и России («Луч-Энергия») Христиан Кировски не смог отметиться забитыми мячами. В остальных клубах Кировски стабильно поражал ворота соперников, забив в общей сложности свыше ста мячей за карьеру. В 2010 году форвард провел два матча за сборную Македонии.

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