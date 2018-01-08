Голкипер «Тобола» может пополнить состав «Астаны»
Вратарь костанайского «Тобола» Станислав Павлов в ближайшее время может подписать контракт с «Астаной», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вратарь костанайского «Тобола» Станислав Павлов в ближайшее время может подписать контракт с «Астаной», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидается, что 23-летний футболист присоединится к четырехкратным чемпионам Казахстана в ОАЭ, где состоится первый
В минувшем сезоне Павлов был сменщиком Дмитро Непогодова в «Тоболе», однако вчистую проиграл ему конкуренцию, не проведя в чемпионате ни одной игры. До костанайского клуба вратарь выступал в «Актобе», где успел провести лишь семь матчей в
В большом футболе Павлов дебютировал в составе дублирующей команды
Что касается «Астаны», то основными вратарями команды в сезоне-2017 были возрастные Ненад Эрич и Александр Мокин. Третьим голкипером является Абылайхан Дуйсен, который на полгода уезжал в аренду в латвийский «Спартак».