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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Голкипер «Тобола» может пополнить состав «Астаны»

Вратарь костанайского «Тобола» Станислав Павлов в ближайшее время может подписать контракт с «Астаной», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ожидается, что 23-летний футболист присоединится к четырехкратным чемпионам Казахстана в ОАЭ, где состоится первый учебно-тренировочный сбор команды. В случае, если игровой уровень Павлова устроит тренерский штаб астанчан, с ним будет подписано соглашение.

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В минувшем сезоне Павлов был сменщиком Дмитро Непогодова в «Тоболе», однако вчистую проиграл ему конкуренцию, не проведя в чемпионате ни одной игры. До костанайского клуба вратарь выступал в «Актобе», где успел провести лишь семь матчей в премьер-лиге.

В большом футболе Павлов дебютировал в составе дублирующей команды усть-каменогорского «Востока» в 2011 году. В квалификации молодежного чемпионата Европы-2017 (U21) был основным голкипером сборной. В том отборочном цикле Павлов сыграл восемь матчей, пропустил четырнадцать мячей.

Что касается «Астаны», то основными вратарями команды в сезоне-2017 были возрастные Ненад Эрич и Александр Мокин. Третьим голкипером является Абылайхан Дуйсен, который на полгода уезжал в аренду в латвийский «Спартак».

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