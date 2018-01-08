Форвард «Астаны» Патрик Твумаси заинтересовал клуб высшего дивизиона Франции
Нападающий «Астаны» и сборной Ганы по футболу Патрик Твумаси попал в сферу интересов французского «Кана». Об этом пишет L’Equipe.
Нападающий «Астаны» и сборной Ганы по футболу Патрик Твумаси попал в сферу интересов французского «Кана». Об этом пишет L’Equipe.
По информации издания, клуб из Лиги 1 намерен усилить атакующую линии в зимнее трансферное окно. Одним из вариантов является Твумаси. Также в
Издание отмечает универсальность Твумаси — его умение сыграть на разных позициях в атаке, а также успешное выступление в Лиге Европы. «Кан» после 19 туров занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Также борьбу за Твумаси ведут несколько клубов из Турции. Кроме того, сообщалось об интересе к форварду «Астаны» со стороны московского «Спартака», немецкого «Штутгарта», шотландского «Селтика» и клуба из Японии.
23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2019 года. В прошедшем сезоне форвард в 30 матчах КПЛ забил 14 голов и сделал пять ассистов. В шести играх Лиги чемпионов он отличился пять раз, а в шести встречах группы Лиги Европы записал на свой счет четыре мяча и две голевые передачи.