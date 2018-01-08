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СМИ узнали о переходе Таната Нусербаева в новый клуб КПЛ
Нападающий сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев продолжит карьеру в другом клубе
Нападающий сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев продолжит карьеру в другом клубе
По информации KazFootball.kz, 31-летний форвард близок к переходу в костанайский «Тобол». В минувшем сезоне Нусербаев выступал за шымкентский «Ордабасы».
Ранее Танат Нусербаев выступал за два клуба — «Ордабасы» и «Астану». Его дебют в