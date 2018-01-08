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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали о переходе Таната Нусербаева в новый клуб КПЛ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев продолжит карьеру в другом клубе премьер-лиги.

По информации KazFootball.kz, 31-летний форвард близок к переходу в костанайский «Тобол». В минувшем сезоне Нусербаев выступал за шымкентский «Ордабасы».

Ранее Танат Нусербаев выступал за два клуба — «Ордабасы» и «Астану». Его дебют в премьер-лиге пришелся на 2006 год. За шымкентцев форвард провел 121 матч, забил 22 мяча. За столичный клуб он сыграл 151 матч, забил 46 мячей. Всего в казахстанской премьер-лиге игрок провел 272 матча, забил 68 мячей.

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