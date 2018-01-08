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11:03 (мск), источник: ТАСС

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 8 января. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Виго завершилась со счетом 2:2.

Источник: Reuters

В составе «Реала» два мяча забил Гарет Бэйл (36-я, 38-я минуты). У «Сельты» отличились Даниэль Васс (33) и Максимилиано Гомес (82). На 72-й минуте матча голкипер «Реала» Кейлор Навас отразил пенальти Яго Аспаса.

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 18, 7.01.2018, 22:45
Сельта
2Реал2

«Реал» не может одержать победу во втором матче чемпионата страны подряд. В прошлой игре действующий чемпион Испании крупно проиграл «Барселоне» на своем поле (0:3). Бэйл, дважды отличившись в матче с «Сельтой», записал на свой счет уже семь мячей в 13 матчах за клуб во всех турнирах.

Мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 17 сыгранных матчей. «Сельта» идет на 14-й строчке, имея в активе 22 очка после 18 игр.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» дома сыграет против «Вильярреала», «Сельта» на выезде встретится с «Леванте».

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