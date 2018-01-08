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12:22 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист «Рейнджерс» Начо Ново перенес сердечный приступ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Трехкратный чемпион Шотландии по футболу в составе «Рейнджерс» испанец Начо Ново перенес сердечный приступ и был доставлен в больницу, сообщает As.

Источник: AFP 2017

По данным издания, 38-летний футболист принимал участие в турнире ветеранов в Берлине, где играл за «Рейнджерс». После двух матчей у Ново произошел сердечный приступ, и он был госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации в одной из берлинских клиник, где, как уточняет Би-би-си, пробудет неделю.

Ново выступал за «Рейнджерс» с 2004 по 2010 год, став в его составе трехкратным чемпионом Шотландии, двукратным обладателем Кубка шотландской лиги и победителем Кубка страны. С 2010 по 2012 год испанец, действовавший на позиции форварда, защищал цвета хихонского «Спортинга».

Последним клубом Ново был североирландский «Гленторан».

По окончании сезона-2016/17 Ново завершил спортивную карьеру.

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