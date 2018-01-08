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12:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» разгромил «Маритиму» в чемпионате Португалии

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» одержали крупную победу над «Маритиму» в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе «львов» хет-трик оформил Бас Дост (20, 49, 73-я минуты), по разу отличились Брайан Руис (50-я) и Маркос Акунья (90+2-я).

«Спортинг» набрал 43 очка и вышел на первое место в чемпионате, сместив на вторую позицию «Порту» (42 очка), который провел на один матч меньше. «Маритиму» (27), потерпевший третье поражение подряд, идет шестым.

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