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«Вильярреал» упустил победу в матче с «Депортиво», Черышев вышел на замену
В матче 18-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Депортиво».
В матче 18-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Депортиво».
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
На 30-й минуте Энес Унал вывел хозяев поля вперёд, а на 84-й Флорин Андоне счёт сравнял. На 64-й минуте у «Вильярреала» на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев.
В другом матче тура «Атлетик» в Бильбао встречался с «Алавесом» и победил со счётом 2:0, продлив беспроигрышную серию в Примере до семи матчей.
На 8-й минуте Хавьер Этчейта счёт открыл, а на 64-й Ариц Адурис, реализовав пенальти, установил окончательный результат.
|Вильярреал
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Депортиво
|Хавьер Кальеха
|Кристобаль Паррало
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давид Медье Хименес (Испания)