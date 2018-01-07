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7 января, источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» упустил победу в матче с «Депортиво», Черышев вышел на замену

В матче 18-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Депортиво».

Источник: Reuters

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 30-й минуте Энес Унал вывел хозяев поля вперёд, а на 84-й Флорин Андоне счёт сравнял. На 64-й минуте у «Вильярреала» на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев.

В другом матче тура «Атлетик» в Бильбао встречался с «Алавесом» и победил со счётом 2:0, продлив беспроигрышную серию в Примере до семи матчей.

На 8-й минуте Хавьер Этчейта счёт открыл, а на 64-й Ариц Адурис, реализовав пенальти, установил окончательный результат.

Вильярреал 1:1
Первый тайм: 1:0
Депортиво
7.01.2018, 20:30 основной раунд: 18-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Кристобаль Паррало
Голы
30′ Энес Унал (К. Бакка) 15
10 Флорин Андоне (Р. Сидней) 84′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
77′ Перес Марио Гаспар 2
54′ Соберон Альваро Гонсалес 3
28′ Виктор Руис 6
Коста Хорда Хауме 11
Пабло Форнальс 8
Родриго Эрнандес 16
77′ Карлос Бакка 9
Энес Унал 15
64′ Самуэль Кастильехо 10
Денис Черышев 7
76′ Даниэль Раба 28
Чука 33
13 Рубен Мартинес
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
6 Рауль Редаль Альбентоса
12 Решел да Силва Жуниор Сидней 77′
16 Луиш Карлуш Луизинью 72′
20 дос Сантос Торрес Гильерме 60′
22 Сельсо Борхес
10 Флорин Андоне
5 Педро Москера 78′
19 Борха Валье
11 де Пареха Карлес Хиль 60′
8 Эмре Чолак
15 Лопес Альварес Адриан 85′
21 Алешандре Вилела Бруну Гама
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 3
7 Угловые 5
19 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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