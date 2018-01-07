Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии 2017 года

Стоилов с 272 голосами занял первое место, опередив главного тренера «Ботева» Николая Кирова и наставника ЦСКА Стамена Белчева, которого сватают в один из казахстанских клубов.



«Станимир Стоилов продолжил гегемонию “Астаны”, завоевав четвертый чемпионский титул подряд. Он написал еще одну золотую страницу в истории клуба, в третий год подряд пробившись в групповой этап еврокубков, после чего вышел в плей-офф», — пишет издание.



К сожалению, сам Стоилов не смог приехать на вручение премии из-за переговоров насчет своего будущего. Награду за него получил его ассистент Цанко Цветанов.



— Я хочу поблагодарить от имени Станимира всех, кто голосовал за него. Это большая честь как для нас, так и для клуба. Хочу пожелать всем успеха в новом году, — сказал Цветанов.



Напомним, Стоилов сказал, что его будущее определится в течение двух-трех дней: он рассматривает имеющиеся у него на руках варианты, а также возможное продление контракта с «Астаной».