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7 января, источник: Sports.kz

Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии 2017 года

Наставник «Астаны» Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz со ссылкой на Blitz.bg.

Стоилов с 272 голосами занял первое место, опередив главного тренера «Ботева» Николая Кирова и наставника ЦСКА Стамена Белчева, которого сватают в один из казахстанских клубов.

«Станимир Стоилов продолжил гегемонию “Астаны”, завоевав четвертый чемпионский титул подряд. Он написал еще одну золотую страницу в истории клуба, в третий год подряд пробившись в групповой этап еврокубков, после чего вышел в плей-офф», — пишет издание.

К сожалению, сам Стоилов не смог приехать на вручение премии из-за переговоров насчет своего будущего. Награду за него получил его ассистент Цанко Цветанов.

— Я хочу поблагодарить от имени Станимира всех, кто голосовал за него. Это большая честь как для нас, так и для клуба. Хочу пожелать всем успеха в новом году, — сказал Цветанов.

Напомним, Стоилов сказал, что его будущее определится в течение двух-трех дней: он рассматривает имеющиеся у него на руках варианты, а также возможное продление контракта с «Астаной».

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