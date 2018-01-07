Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии 2017 года
Наставник «Астаны» Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz со ссылкой на Blitz.bg.
Наставник «Астаны» Станимир Стоилов получил приз лучшему тренеру Болгарии по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz со ссылкой на Blitz.bg.
Стоилов с 272 голосами занял первое место, опередив главного тренера «Ботева» Николая Кирова и наставника ЦСКА Стамена Белчева, которого сватают в один из казахстанских клубов.
«Станимир Стоилов продолжил гегемонию “Астаны”, завоевав четвертый чемпионский титул подряд. Он написал еще одну золотую страницу в истории клуба, в третий год подряд пробившись в групповой этап еврокубков, после чего вышел в плей-офф», — пишет издание.
К сожалению, сам Стоилов не смог приехать на вручение премии
— Я хочу поблагодарить от имени Станимира всех, кто голосовал за него. Это большая честь как для нас, так и для клуба. Хочу пожелать всем успеха в новом году, — сказал Цветанов.
Напомним, Стоилов сказал, что его будущее определится в течение