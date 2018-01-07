«Ордабасы» рискует остаться без лидеров

С июня месяца футболисты не получали официальных выплат на карточки, и задолженность по заработной плате и премиальным, до сих пор имеет место. При этом, футболисты доверились руководству, и не обращались ни в ПРС, ни в гражданские суды.



По неофициальной информации, новое руководство решила разгрузить зарплатную ведомость и предложила игрокам новые контракты с пониженными условиями, либо искать другие команды.



Многие игроки намерены искать новые клубы, а участвующий в Лиге Европы «Ордабасы» рискует остаться без своих лидеров.