Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Правительство России упростило подачу документов при усыновлении
Стало известно о состоянии Олега Табакова
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Барселона3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
7.01
Леганес1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
23:00
Малага
Эспаньол
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Туманные перспективы. Швеция взяла золотой билет, Россия – нет
Круг от лидера. Как Россия проиграла женскую эстафету
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
В Грозном стрелявшие в воздух мужчины случайно убили девочку
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
9Олегу Романцеву — 64
7 января, источник: Советский спорт

Второй после Неймара. Коутинью наконец-то в «Барселоне»

Филиппе Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 миллионов евро и стал вторым самым дорогим игроком в истории после Неймара.

Источник: Reuters

КАК КОУТИНЬЮ УХОДИЛ ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Бразилец хотел уехать в «Барселону» еще летом. Он твердил об этом своим представителям, семье, даже Юргену Клоппу. И в августе попросил, чтобы его отпустили в каталонский клуб. А до исполнения требования отказывался играть за «Ливерпуль». Англичане с шантажом Коутинью справились. В сентябре бразилец, так и не добившись желаемого, предпочел не нагнетать обстановку, и вернулся в состав. Но когда открылось зимнее трансферное окно, Коутинью вновь попросил продать его в «Барселону».

Кстати, изначально бразилец сомневался, стоит ли ему уходить в «Барсу» раньше лета 2018 года. Ведь в команде играли Неймар с Иньестой. Нашлось бы Коутинью место в стартовом составе перед ЧМ-2018? Но его друг детства неожиданно перешел в «ПСЖ» и даже позвал за собой. Однако Коутинью подумал, что без Неймара будет проще. С Иньестой они сыграются, решил футболист. А вот с Неймаром в составе Коутинью пришлось бы без вариантов уходить на правый фланг атаки, как это бывает в сборной Бразилии.

«ПСЖ» просил Филиппе не спешить с решением, подождать до лета. Раньше шейхи сделать предложение не могли из-за финансового фэйр-плей. В «ПСЖ» Коутинью мог бы стать вторым самым высокооплачиваемым игроком после Неймара. Но увидев проблемы друга с адаптацией в Париже, Филиппе окончательно отказался от мысли переехать во Францию.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ «БАРСА»: 120+30+10

Клубы сошлись на 160 миллионах евро. Изначально «Ливерпуль» был готов принять предложение 110 млн. плюс 40 миллионов бонусами. Но тут подоспела компания Nike с преждевременной новостью о переходе Коутинью. Тогда-то обозленные англичане запросили больше.

Первым отреагировал бразильский футболист, заявив, что готов выложить 15 миллионов из своего кармана. «Барселона» тоже подняла сумму до 120 миллионов. В итоге прямо сейчас английский клуб получит 130 миллионов, еще 30 будут выплачены в виде различных бонусов.

10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ «БАРСЕЛОНЫ»

ИгрокОткудаЦенаГод
1КоутиньюЛиверпуль130 млн евро2018
2ДембелеБоруссия Д105 млн2017
3НеймарСантос88.2 млн2013
4Луис СуаресЛиверпуль81 млн2014
5ИбрагимовичИнтер69,5 млн2009
6ПаулиньюГуанчжоу40 млн2017
7Давид ВильяВаленсия40 млн2010
8Марк ОвермарсАрсенал40 млн2000
9СавиолаРивер Плейт36,9 млн2002
10Дани АлвесСевилья35,52008

КОГДА ДЕБЮТИРУЕТ КОУТИНЬЮ?

Ближайшие матчи «Барселоны» — ответная кубковая игра против «Сельты» в четверг, дальше — матч чемпионата против «Реала Сосьедад», который пройдет в следующее воскресенье. Однако Коутинью приехал в клуб с небольшим повреждением, так что пока неизвестно, восстановится ли он за пару дней.

Второй интересный вопрос: на какой позиции сыграет бразилец? Подменит Неймара и составит тройку с Месси и Суарсом или займет одно из трех мест в полузащите?

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эпическая битва Малкина: оказывается, у него отличный джеб!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Туманные перспективы. Швеция взяла золотой билет, Россия – нет
Круг от лидера. Как Россия проиграла женскую эстафету
ЦСКА обыграл «Слован» и стал победителем дивизиона Тарасова
«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» и вылетел из Кубка Англии
10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2018 году
«Йокерит» проиграл «Магнитке», но вышел в плей-офф КХЛ
Новости
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест супергрузовика (лучшее за 2017) Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Не повезло: худшие платья в истории «Золотого глобуса» Накануне 75-й премии «Золотой глобус» пересматриваем все нелепые платья звезд, о которых вспоминают (не лучшими словами) даже сейчас.
Дети
Как звезды с детьми отмечают Рождество Некоторые из знаменитостей улетели на отдых в теплые страны, многие встретили праздник дома, вместе с семьей, а кто-то отправились в храм на церковную службу.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь