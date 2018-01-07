Второй после Неймара. Коутинью наконец-то в «Барселоне»

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КАК КОУТИНЬЮ УХОДИЛ ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ»

Бразилец хотел уехать в «Барселону» еще летом. Он твердил об этом своим представителям, семье, даже Юргену Клоппу. И в августе попросил, чтобы его отпустили в каталонский клуб. А до исполнения требования отказывался играть за «Ливерпуль». Англичане с шантажом Коутинью справились. В сентябре бразилец, так и не добившись желаемого, предпочел не нагнетать обстановку, и вернулся в состав. Но когда открылось зимнее трансферное окно, Коутинью вновь попросил продать его в «Барселону».

Кстати, изначально бразилец сомневался, стоит ли ему уходить в «Барсу» раньше лета 2018 года. Ведь в команде играли Неймар с Иньестой. Нашлось бы Коутинью место в стартовом составе перед ЧМ-2018? Но его друг детства неожиданно перешел в «ПСЖ» и даже позвал за собой. Однако Коутинью подумал, что без Неймара будет проще. С Иньестой они сыграются, решил футболист. А вот с Неймаром в составе Коутинью пришлось бы без вариантов уходить на правый фланг атаки, как это бывает в сборной Бразилии.

«ПСЖ» просил Филиппе не спешить с решением, подождать до лета. Раньше шейхи сделать предложение не могли из-за финансового фэйр-плей. В «ПСЖ» Коутинью мог бы стать вторым самым высокооплачиваемым игроком после Неймара. Но увидев проблемы друга с адаптацией в Париже, Филиппе окончательно отказался от мысли переехать во Францию.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ «БАРСА»: 120+30+10

Клубы сошлись на 160 миллионах евро. Изначально «Ливерпуль» был готов принять предложение 110 млн. плюс 40 миллионов бонусами. Но тут подоспела компания Nike с преждевременной новостью о переходе Коутинью. Тогда-то обозленные англичане запросили больше.

Первым отреагировал бразильский футболист, заявив, что готов выложить 15 миллионов из своего кармана. «Барселона» тоже подняла сумму до 120 миллионов. В итоге прямо сейчас английский клуб получит 130 миллионов, еще 30 будут выплачены в виде различных бонусов.

10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ «БАРСЕЛОНЫ»

№ Игрок Откуда Цена Год 1 Коутинью Ливерпуль 130 млн евро 2018 2 Дембеле Боруссия Д 105 млн 2017 3 Неймар Сантос 88.2 млн 2013 4 Луис Суарес Ливерпуль 81 млн 2014 5 Ибрагимович Интер 69,5 млн 2009 6 Паулинью Гуанчжоу 40 млн 2017 7 Давид Вилья Валенсия 40 млн 2010 8 Марк Овермарс Арсенал 40 млн 2000 9 Савиола Ривер Плейт 36,9 млн 2002 10 Дани Алвес Севилья 35,5 2008

КОГДА ДЕБЮТИРУЕТ КОУТИНЬЮ?

Ближайшие матчи «Барселоны» — ответная кубковая игра против «Сельты» в четверг, дальше — матч чемпионата против «Реала Сосьедад», который пройдет в следующее воскресенье. Однако Коутинью приехал в клуб с небольшим повреждением, так что пока неизвестно, восстановится ли он за пару дней.