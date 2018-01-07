Второй после Неймара. Коутинью наконец-то в «Барселоне»
Филиппе Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 миллионов евро и стал вторым самым дорогим игроком в истории после Неймара.
Филиппе Коутинью перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 миллионов евро и стал вторым самым дорогим игроком в истории после Неймара.
КАК КОУТИНЬЮ УХОДИЛ ИЗ «ЛИВЕРПУЛЯ»
Бразилец хотел уехать в «Барселону» еще летом. Он твердил об этом своим представителям, семье, даже Юргену Клоппу. И в августе попросил, чтобы его отпустили в каталонский клуб. А до исполнения требования отказывался играть за «Ливерпуль». Англичане с шантажом Коутинью справились. В сентябре бразилец, так и не добившись желаемого, предпочел не нагнетать обстановку, и вернулся в состав. Но когда открылось зимнее трансферное окно, Коутинью вновь попросил продать его в «Барселону».
Кстати, изначально бразилец сомневался, стоит ли ему уходить в «Барсу» раньше лета 2018 года. Ведь в команде играли Неймар с Иньестой. Нашлось бы Коутинью место в стартовом составе перед ЧМ-2018? Но его друг детства неожиданно перешел в «ПСЖ» и даже позвал за собой. Однако Коутинью подумал, что без Неймара будет проще. С Иньестой они сыграются, решил футболист. А вот с Неймаром в составе Коутинью пришлось бы без вариантов уходить на правый фланг атаки, как это бывает в сборной Бразилии.
«ПСЖ» просил Филиппе не спешить с решением, подождать до лета. Раньше шейхи сделать предложение не могли
СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ «БАРСА»: 120+30+10
Клубы сошлись на 160 миллионах евро. Изначально «Ливерпуль» был готов принять предложение 110 млн. плюс 40 миллионов бонусами. Но тут подоспела компания Nike с преждевременной новостью о переходе Коутинью.
Первым отреагировал бразильский футболист, заявив, что готов выложить 15 миллионов из своего кармана. «Барселона» тоже подняла сумму до 120 миллионов. В итоге прямо сейчас английский клуб получит 130 миллионов, еще 30 будут выплачены в виде различных бонусов.
10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ «БАРСЕЛОНЫ»
|№
|Игрок
|Откуда
|Цена
|Год
|1
|Коутинью
|Ливерпуль
|130 млн евро
|2018
|2
|Дембеле
|Боруссия Д
|105 млн
|2017
|3
|Неймар
|Сантос
|88.2 млн
|2013
|4
|Луис Суарес
|Ливерпуль
|81 млн
|2014
|5
|Ибрагимович
|Интер
|69,5 млн
|2009
|6
|Паулинью
|Гуанчжоу
|40 млн
|2017
|7
|Давид Вилья
|Валенсия
|40 млн
|2010
|8
|Марк Овермарс
|Арсенал
|40 млн
|2000
|9
|Савиола
|Ривер Плейт
|36,9 млн
|2002
|10
|Дани Алвес
|Севилья
|35,5
|2008
КОГДА ДЕБЮТИРУЕТ КОУТИНЬЮ?
Ближайшие матчи «Барселоны» — ответная кубковая игра против «Сельты» в четверг, дальше — матч чемпионата против «Реала Сосьедад», который пройдет в следующее воскресенье. Однако Коутинью приехал в клуб с небольшим повреждением, так что пока неизвестно, восстановится ли он за пару дней.
Второй интересный вопрос: на какой позиции сыграет бразилец? Подменит Неймара и составит тройку с Месси и Суарсом или займет одно из трех мест в полузащите?