О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
37-летний Али Алиев возвращается в КПЛ
Он начал карьеру 20 лет назад.
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37-летний казахстанский полузащитник Али Алиев продолжит выступления за петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.
Один из опытных футболистов
После алматинского клуба Али Алиев на протяжении пяти лет выступал за турецкие клубы. Затем играл за «Иртыш», «Тобол», «Восток» и «Ордабасы». Последние три сезона играл за петропавловский «Кызыл-Жар».
Всего в казахстанской
Напомним, по результатам сезона-2017 высшей лиги «Кызыл-Жар» вернулся в КПЛ.
Полузащитник «Кызыл-Жара» Али Алиев стал первым футболистом — членом исполкома ФФК.