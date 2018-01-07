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7 января, источник: Vesti.kz

37-летний Али Алиев возвращается в КПЛ

Он начал карьеру 20 лет назад.

37-летний казахстанский полузащитник Али Алиев продолжит выступления за петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.

Один из опытных футболистов премьер-лиги, в высшем дивизионе он дебютировал еще 20 лет назад, в 1998 году, в составе ЦСКА-«Кайрат».

После алматинского клуба Али Алиев на протяжении пяти лет выступал за турецкие клубы. Затем играл за «Иртыш», «Тобол», «Восток» и «Ордабасы». Последние три сезона играл за петропавловский «Кызыл-Жар».

Всего в казахстанской премьер-лиге Алиев сыграл 223 матча, забил 18 мячей.

Напомним, по результатам сезона-2017 высшей лиги «Кызыл-Жар» вернулся в КПЛ.

Полузащитник «Кызыл-Жара» Али Алиев стал первым футболистом — членом исполкома ФФК.

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