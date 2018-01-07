10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2018 году

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10. Эсекиэль Барко, «Индепендьенте»

18 лет, полузащитник

Барко — классический миниатюрный полузащитник — быстрый, резкий, с отличным дриблингом. Эсекиэль появился в основе «Индепендьенте» в 17 лет и сразу же впечатлил тренерский штаб. На него летом даже положил глаз «Зенит» (что, впрочем, неудивительно), но аргентинцы решили придержать свой главный актив. Барко есть куда расти — он универсален, изобретателен в атаке, но частенько передерживает мяч и не отрабатывает в обороне.

9. Лаутаро Мартинес, «Расинг»

20 лет, полузащитник

Ещё один интересный хав из Южной Америки, который скоро должен перебраться в Европу. Лаутаро Мартинес — один из главных героев «Расинга» из Авельянеды. Лаутаро называет своим кумиром Криштиану Роналду — он так же быстр, обладает мощным ударом с правом и впечатляющ в борьбе «на втором этаже». Среди слабых черт Мартинеса — игра в пас. Он хорошо тащит мяч, может обыграть один в один, но сооружение с ним быстрых комбинаций — затея, изначально обречённая на провал.

8. Микаэль Кюйсанс, «Боруссия» М

18 лет, полузащитник

Кюйсанса «Боруссия» выписала из «Нанси» после чемпионата Европы U17. Микаэль показал себя умным и умеющим играть в пас футболистом, что очень понравилось Диттеру Хеккингу. Тренер всё чаще выпускает молодого полузащитника на поле, и француз редко теряется. У Кюйсанса огромный потенциал, и его переход на ступень выше — лишь дело времени.

7. Якуб Янкто, «Удинезе»

21 год, полузащитник

«Удинезе» уже давно славится тем, что поставляет на европейский рынок молодых перспективных игроков. Следующим должен стать Якуб Янкто — на чеха уже ведут охоту «Милан» и «Ювентус». Янкто умеет сыграть как в центре, так и на краю полузащиты, здорово обостряет за счёт своевременного дриблинга и умелой игры в пас. Якуб — сбалансированный и в свои годы уже сложившийся мастер, готовый побороться за место в основе топ-клуба.

6. Фрэнки Де Йонг, «Аякс»

20 лет, полузащитник

С недавних пор Френки — один из определяющих игроков в центре поля «Аякса». В прошлом сезоне Петер Бош со своим пионеротрядом чуть было не взял Лигу Европы — Дольберг, Де Лигт и многие другие из той команды уже давно под прицелом у клубов-толстосумов. Вы не поверите, но на подходе уже новые герои. Среди них — Френки Де Йонг, техничный и резкий полузащитник, здорово читающий игру и владеющий культурой паса. Его прототип — Андреа Пирло, вымирающий тип игроков, которые сейчас очень востребованы.

5. Янн-Фите Арп, «Гамбург»

17 лет, нападающий

Сейчас «Гамбург» плетётся в зоне вылета, и поводов для радости у «динозавров» мало. Один из них — молодой форвард Янн-Фите Арп. На недавнем ЧМ U17 Арп был капитаном и лидером бундестим, летом мог перебраться в «Челси», но предпочёл остаться на родине. Несмотря на юный возраст, он уже забил два гола на взрослом уровне и сейчас всё чаще появляется на поле. В местном законе даже сделали послабление, чтобы Арп мог играть вечерние матчи — в Германии несовершеннолетним запрещено работать после 20:00.

4. Райан Сессеньон, «Фулхэм»

17 лет, защитник

Сессеньон стал рвать Чемпионшип ещё в 16-летнем возрасте, восхитив своей скоростью и футбольной зрелостью. Райан — любимец тренера «Фулхэма», который постоянно ставит его в основу и не меняет. Подросток не пропустил ещё ни минуты в этом сезоне. Сессеньон прекрасен при подключениях к атакам — он не просто навешивает в штрафную, а ищет тонкие непредсказуемые варианты развития. Конечно, пока он небезупречен при обороне своих ворот, но потенциал у парня просто бешеный.

3. Деотшанкюль Юпамекано, «Лейпциг»

19 лет, защитник

Сейчас без этого француза невозможно представить оборону «Лейпцига», команды, которая второй год подряд взрывает Бундеслигу. Благодаря фантастическим физическим данным Дейо прекрасен как в верховых единоборствах, так и в скоростных забегах с защитниками. За ним уже бегают «Милан» и «МЮ», так что ждите Юпамекано в большом топ-клубе уже в ближайшее время. Хотя заплатить придётся прилично — сумма отступных за француза составляет 100 млн евро.

2. Тэмми Абрахам, «Суонси»

20 лет, нападающий

«Суонси» безнадёжно плетётся в самом хвосте турнирной таблицы АПЛ, но один футболист наверняка останется в высшем дивизионе и в следующем сезоне. Речь о Тэмми Абрахаме — долговязом жилистом форварде, одном из немногих, кто производит положительное впечатление в валлийской команде. Абрахам попал в академию «Челси» в 7-летнем возрасте, прошёл все уровни «молодёжки», ярко показал себя в аренде в «Бристоле» и сейчас вновь отправился в аренду. Антонио Конте остался этим недоволен, так как на Батшуайи не рассчитывает и по большому счёту не видит замены для Альваро Мораты. В следующем сезоне Абрахам вполне может навязать конкуренцию испанцу.