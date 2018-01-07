О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Ледяную статую Роналду в Москве высмеяли в интернете
Пользователи соцсетей высмеяли ледяную скульптуру португальского футболиста Криштиану Роналду.
Пользователи соцсетей высмеяли ледяную скульптуру португальского футболиста Криштиану Роналду.
Скульптуру установили на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи».
Некоторые пользователей Twitter заявили, что статуя не похожа на футболиста. «Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», — пишет The Itch. «Почему они продолжают это делать с его лицом?», — вопрошает Balerion’s Flame. «Потому что невозможно воссоздать совершенство», — смеется в ответ Janique Reine.
Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» продлится по 8 января. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32