Ледяную статую Роналду в Москве высмеяли в интернете

Некоторые пользователей Twitter заявили, что статуя не похожа на футболиста. «Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», — пишет The Itch. «Почему они продолжают это делать с его лицом?», — вопрошает Balerion’s Flame. «Потому что невозможно воссоздать совершенство», — смеется в ответ Janique Reine.