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11:04 (мск), источник: m24.ru

Ледяную статую Роналду в Москве высмеяли в интернете

Пользователи соцсетей высмеяли ледяную скульптуру португальского футболиста Криштиану Роналду.

Скульптуру установили на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи».

Некоторые пользователей Twitter заявили, что статуя не похожа на футболиста. «Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», — пишет The Itch. «Почему они продолжают это делать с его лицом?», — вопрошает Balerion’s Flame. «Потому что невозможно воссоздать совершенство», — смеется в ответ Janique Reine.

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Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» продлится по 8 января. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам-участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в Москву привезли две тысячи тонн природного льда.

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