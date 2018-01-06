О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
«Рома» в большинстве уступила дома «Аталанте» в чемпионате Италии
Футболисты «Ромы» на своем поле проиграли «Аталанте» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Футболисты «Ромы» на своем поле проиграли «Аталанте» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты». В составе победителей голы забили Андреас Корнелиус (14-я минута) и Мартен де Рон (19), который был удален на последней минуте первого тайма. У «Ромы» отличился Эдин Джеко (56).
Следующий матч «Аталанта» проведет дома 21 января против «Наполи». «Рома» в этот же день сыграет в гостях с «Интером».
|Эусебио Ди Франческо
|Джанпьеро Гасперини
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|12
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)