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6 января, источник: Р-Спорт

«Рома» в большинстве уступила дома «Аталанте» в чемпионате Италии

Футболисты «Ромы» на своем поле проиграли «Аталанте» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Субботняя игра в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты». В составе победителей голы забили Андреас Корнелиус (14-я минута) и Мартен де Рон (19), который был удален на последней минуте первого тайма. У «Ромы» отличился Эдин Джеко (56).

Следующий матч «Аталанта» проведет дома 21 января против «Наполи». «Рома» в этот же день сыграет в гостях с «Интером».

Рома 1:2
Первый тайм: 0:2
Аталанта
6.01.2018, 20:00 основной раунд: 20-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Джанпьеро Гасперини
Голы
56′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави) 9
9 Андреас Корнелиус (Й. Иличич) 14′
15 Мартен де Рон (А.Д. Гомес) 19′
Составы
Алиссон 1
Александр Коларов 11
90+3′ Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Максим Гоналон 21
Диего Перотти 8
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
76′ Кевин Стротман 6
Дженгиз Ундер 17
51′ Лоренцо Пеллегрини 7
Патрик Шик 14
83′ Алессандро Флоренци 24
Бруну Перес 25
1 Этрит Бериша
3 Рафаэл Толой
6 Хосе Луис Паломино
13 Маттиа Кальдара 30′
33 Ханс Хатебур
11 Ремо Фройлер
15 Мартен де Рон 28′ 45′
37 Леонардо Спинаццола
72 Йосип Иличич 45′
4 Бриан Кристанте
9 Андреас Корнелиус 61′
29 Андреа Петанья
10 Алехандро Дарио Гомес 69′
5 Андреа Мазиелло
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
12 Угловые 7
12 Фолы 6
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
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Англия
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Испания
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Италия
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Германия
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