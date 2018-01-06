«Рома» в большинстве уступила дома «Аталанте» в чемпионате Италии

Субботняя игра в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аталанты». В составе победителей голы забили Андреас Корнелиус (14-я минута) и Мартен де Рон (19), который был удален на последней минуте первого тайма. У «Ромы» отличился Эдин Джеко (56).