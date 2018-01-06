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СМИ назвали имя нового главного тренера «Шахтера»
Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» возглавит армянский специалист Абраам Хашманян, сообщает KazFootball.kz.
Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» возглавит армянский специалист Абраам Хашманян, сообщает KazFootball.kz.
Специалист всю тренерскую карьеру работал в Армении, последним местом работы является армянский «Алашкерт».
По информации авторитетного портала transfermarkt.de, Хашманян уже провел переговоры с клубом из Караганды, чтобы договориться предварительно о возможном сотрудничестве.
В прошедшем сезоне «Шахтером» руководил Саулюс Ширмялис, который возглавил команду в июне и привел ее к седьмому месту в КПЛ.