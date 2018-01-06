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6 января, источник: Vesti.kz

СМИ назвали имя нового главного тренера «Шахтера»

Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» возглавит армянский специалист Абраам Хашманян, сообщает KazFootball.kz.

Специалист всю тренерскую карьеру работал в Армении, последним местом работы является армянский «Алашкерт».

По информации авторитетного портала transfermarkt.de, Хашманян уже провел переговоры с клубом из Караганды, чтобы договориться предварительно о возможном сотрудничестве.

В прошедшем сезоне «Шахтером» руководил Саулюс Ширмялис, который возглавил команду в июне и привел ее к седьмому месту в КПЛ.

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