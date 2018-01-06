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6 января, источник: Советский спорт

Агуэро и Гюндоган — два главных гения субботы. Вот доказательства

В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разобрался с «Бернли» — 4:1.

Источник: Советский спорт

Главными героями матча стали нападающий Серхио Агуэро и полузащитник Илкай Гюндоган.

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ДВА БЕСПОДОБНЫХ ГОЛА

На перерыв «Манчестер Сити» ушел, уступая в счете. «Бернли» оборонялся надежно, поэтому требовался сильный ход, а лучше два, чтобы перевернуть ход матча. Их у «горожан» сделали Агуэро и Гюндоган.

На 56-й минуте счет сравнял Агуэро. Он открылся под передачу Гюндогана со штрафного за спину защитникам и оказался прямо перед вратарем. Аргентинец воспользовался замешательством игроков «Бернли» — они ждали свистка судьи, хотя тот не показывал, что разыгрывать стандарт нужно по нему. Южноамериканец достоин плюса за инициативность, а немец — за внимательность. Исполнить для обоих было делом техники, которой им в кредит ни у кого не брать.

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Спустя всего две минуты эта парочка вновь сотворила шедевр — Гюндоган опять ассистировал Агуэро. Но как — пяткой, вторым касанием после приема передачи спиной к воротам. Кстати, эту передачу ему сделал отскочивший в среднюю линию Агуэро, отрезав двух соперников. На этом аргентинец не выключился из эпизода, а доиграл момент до конца — после ответной передачи Гюндогана оказался перед вратарем и обыграл его.

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ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ АГУЭРО

Агуэро провел на поле 78 минут. За это время он нанес три удара, два из которых оказались голевыми. Однако, отличная производительность!

Одно из объяснений малого количество ударов Агуэро — его роль в игре: он неоднократно оттягивался в глубину, чтобы разыграть мяч. Собственно, это произошло в эпизоде со вторым голом. А еще Агуэро поучаствовал в третьем голе! Контратака «Манчестер Сити», завершившаяся голом Сане, началась с отскока Агуэро в глубину и его передачи на фланг Данило. За матч Агуэро сделал 32 передачи. Столько же совершил Стерлинг. Но обычно фланговый игрок в комбинациях участвует больше, чем центрфорвард. Но не в случае «Манчестер Сити» и родственника Марадоны.

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ЮВЕЛИРНОСТЬ ГЮНДОГАНА

Гюндоган при обороне играл опорного полузащитника, как и Фернандиньо. А вот при атаках поднимался в линию защитников соперника, где и предлагал себя партнерам. Его открывание перед пасом на Агуэро — наглядный пример того, как это происходило.

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Гюндоган провел на поле 75 минут. За отведенное время полузащитник сделал 62 передачи, а их точность составила 95,2%. Из игроков стартового состава лучшую точность показал лишь Данило — 96,8%. Но он на обострение был нацелен в меньшей степени. Немец же сделал четыре передачи под удар, что также удалось лишь Давиду Сильве. Но если у Гюндогана две передачи оказались результативными, то у Сильвы лишь одна.

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