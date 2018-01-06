Моуринью наехал на Конте. За что?
Обмен «любезностями», расизм, пицца за «сухарь» — это Кубок Англии.
Обмен «любезностями», расизм, пицца за «сухарь» — это Кубок Англии.
ЛИНГАРД В ОГНЕ
«Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти» — 2:0 (0:0). Голы: Лингард, 84 (1:0). Лукаку, 90 (2:0).
«Манчестер Юнайтед» все еще в кризисе, пусть и победил во втором матче подряд. На этот раз «МЮ» с трудом переборол «Дерби Каунти» дома — тот самый клуб, который в сентябре разбил «Халл» Слуцкого со счетом 5:0. Вторая команда чемпионшипа держалась до 84-й минуты, когда гранда блестящим ударом спас Лингард. Английский хавбек в потрясающей форме этой зимой — восемь голов в последних десяти матчах.
А второй мяч забил вышедший на замену Лукаку — бельгиец быстро восстановился от травмы и в пятницу
КОНТЕ — НОВЫЙ ВРАГ ЖОЗЕ
«МЮ» выиграл, но Жозе Моуринью опять был недоволен
Зря итальянец отреагировал на этот укол. После победы над «Дерби» Моуринью пошел в отрыв: «Да, я делал ошибки в прошлом и буду совершать их в будущем. Но я точно могу сказать, что никогда не буду дисквалифицирован за договорные матчи».
У Моуринью хорошая память: в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства «Ювентусом» на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев, но длительность в данном случае значения не имеет. Запасайтесь
ДЕБЮТ МЕЧТЫ ВАН ДЕЙКА
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 2:1 (1:0). Голы: Милнер, 35 — с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1).
В центральном матче раунда «Ливерпуль» принимал «Эвертон» и снова победил — беспроигрышная серия в дерби достигла уже 16 матчей, так что новый рекорд установлен.
Но в 1/16 финала «красные» протиснулись с трудом: лишь за шесть минут до конца «Ливерпуль» забил победный мяч, причем сделал это ван Дейк. Голландец впервые сыграл за новую команду, вышел в стартовом составе и принес «Ливерпулю» победу в кубковом матче с принципиальным соперник — чем не дебют мечты?
РАСИЗМ В ДЕРБИ
Во время матча «Ливерпуля» с «Эвертоном» ненадолго была прервана встреча — между собой
Все было так: Холгейт толкнул Фирмину на рекламный щит, на что бразилец эмоционально отреагировал и сказал
ПИЦЦА ЗА «СУХАРЬ»
«Флитвуд Таун» — «Лестер» — 0:0
В первой субботней игре Кубка Англии уже состоялась мини-сенсация: клуб лиги 1 (третий по силе дивизион) «Флитвуд Таун» добыл нулевую ничью с позапрошлогодним чемпионом Англии «Лестером», а с ней и переигровку. А лично вратарь команды Крис Нил сохранил ворота сухими и выиграл годовой запас пиццы. Вот он — стимул низших лиг.