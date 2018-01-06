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6 января, источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/32 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу и вышел в следующий этап турнира.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. В составе победителей голы забили Серхио Агуэро (56-я и 58-я минуты), Лерой Сане (71-я) и Бернарду Силва (82-я). У гостей отличился Эшли Барнс (25-я).

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии, прошедших в субботу:

«Болтон» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:2,

«Борнмут» — «Уиган» — 2:2,

«Вулверхэмптон» — «Суонси» — 0:0,

«Ковентри» — «Сток Сити» — 2:1,

«Ньюкасл» — «Лутон Таун» — 3:1,

«Уотфорд» — «Бристоль Сити» — 3:0,

«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 0:1,

«Эксетер» — «Вест Бромвич» — 0:2.

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