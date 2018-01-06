«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/32 финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. В составе победителей голы забили Серхио Агуэро (56-я и 58-я минуты), Лерой Сане (71-я) и Бернарду Силва (82-я). У гостей отличился Эшли Барнс (25-я).
Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии, прошедших в субботу:
«Болтон» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:2,
«Борнмут» — «Уиган» — 2:2,
«Вулверхэмптон» — «Суонси» — 0:0,
«Ковентри» — «Сток Сити» — 2:1,
«Ньюкасл» — «Лутон Таун» — 3:1,
«Уотфорд» — «Бристоль Сити» — 3:0,
«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 0:1,
«Эксетер» — «Вест Бромвич» — 0:2.