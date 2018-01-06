«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в 1/32 финала Кубка Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. В составе победителей голы забили Серхио Агуэро (56-я и 58-я минуты), Лерой Сане (71-я) и Бернарду Силва (82-я). У гостей отличился Эшли Барнс (25-я).