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6 января, источник: Чемпионат.com

«Халл Сити» обыграл «Блэкберн» в Кубке Англии, «Сток Сити» уступил «Ковентри»

«Халл Сити», который ранее тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, вышел в 1/16 финала Кубка Англии.

Источник: Reuters

«Тигры» в гостях обыграли с минимальным счётом «Блэкберн Роверс».

Выступление в Кубке Англии завершил «Сток Сити», уступивший на выезде «Ковентри Сити» (1:2). «Уотфорд» разгромил «Бристоль Сити» (3:0), «Вест Бромвич Альбион» победил «Эксетер Сити» (2:0), «Саутгемптон» минимально победил «Фулхэм» (1:0), «Хаддерсфилд Таун» был сильнее «Болтон Уондерерс» (2:1), а «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Лутон Таун» (3:1).

Переигровки будут в матчах «Борнмут» — «Уиган Атлетик» (2:2) и «Вулверхэмптон» — «Суонси Сити» (0:0).

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