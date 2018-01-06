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6 января, источник: Р-Спорт

Покер Иммобиле помог «Лацио» разгромить СПАЛ в 20-м туре Серии А

Футболисты «Лацио» нанесли поражение СПАЛу в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Субботняя игра в Ферраре завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Четыре мяча в составе «Лацио» забил Чиро Иммобиле (19, 26, 41 и 50-я минуты), еще один гол забил Луис Альберто (5-я). У хозяев дубль сделал Мирко Антенуччи (8-я, 30-я), первый мяч форвард забил с пенальти.

Результаты других матчей 20-го тура, прошедших в субботу:

«Беневенто» — «Сампдория» — 3:2,

«Дженоа» — «Сассуоло» -1:0,

«Милан» — «Кротоне» — 1:0,

«Наполи» — «Верона» — 2:0.

СПАЛ 2:5
Первый тайм: 2:4
Лацио
6.01.2018, 17:00 основной раунд: 20-й тур Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Симоне Индзаги
Голы
8′ Мирко Антенуччи 7
30′ Мирко Антенуччи 7
18 Ромеро Луис Альберто 5′
17 Чиро Иммобиле (Р. Луис Альберто) 19′
17 Чиро Иммобиле (С. Милинкович-Савич) 26′
17 Чиро Иммобиле (Д. Баста) 41′
17 Чиро Иммобиле (Ш. Раду) 50′
Составы
Альфред Гомис 1
75′ Франческо Викари 23
Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
Паскуале Скьяттарелла 28
Мануэль Лаццари 29
Альберто Грасси 88
Мирко Антенуччи 7
Альберто Палоски 43
40′ 84′ Федерико Маттьелло 14
Федерико Бонаццоли 9
45′ Бартош Саламон 21
Лука Риццо 11
73′ Федерико Вивиани 77
Филиппо Коста 33
1 Томас Стракоша
3 Стефан де Фрай
5 Джордан Лукаку
8 Душан Баста
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
16 Марко Пароло
18 Ромеро Луис Альберто
17 Чиро Иммобиле
26 Штефан Раду 58′ 53′
27 Луис Фелипе 71′
6 Пеззини Лейва Лукас 76′
19 Сенад Лулич
21 Сергей Милинкович-Савич 58′ 54′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 7
9 Угловые 4
8 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
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