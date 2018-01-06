Покер Иммобиле помог «Лацио» разгромить СПАЛ в 20-м туре Серии А

Субботняя игра в Ферраре завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Четыре мяча в составе «Лацио» забил Чиро Иммобиле (19, 26, 41 и 50-я минуты), еще один гол забил Луис Альберто (5-я). У хозяев дубль сделал Мирко Антенуччи (8-я, 30-я), первый мяч форвард забил с пенальти.