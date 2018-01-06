О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Покер Иммобиле помог «Лацио» разгромить СПАЛ в 20-м туре Серии А
Футболисты «Лацио» нанесли поражение СПАЛу в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Футболисты «Лацио» нанесли поражение СПАЛу в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Ферраре завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Четыре мяча в составе «Лацио» забил Чиро Иммобиле (19, 26, 41 и 50-я минуты), еще один гол забил Луис Альберто (5-я). У хозяев дубль сделал Мирко Антенуччи (8-я, 30-я), первый мяч форвард забил с пенальти.
Результаты других матчей 20-го тура, прошедших в субботу:
«Беневенто» — «Сампдория» — 3:2,
«Дженоа» — «Сассуоло» -1:0,
«Милан» — «Кротоне» — 1:0,
«Наполи» — «Верона» — 2:0.
|Леонардо Семпличи
|Симоне Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|7
|9
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)