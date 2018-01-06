«Наполи» обыграл «Верону» и упрочил лидерство в серии А

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 65-й минуте точный удар нанес защитник хозяев Калиду Кулибали. На 78-й минуте отличился Хосе Кальехон.

Таким образом, «Наполи» набрал 51 очко и упрочил лидерство в чемпионате. 47 очков и матч в запасе у «Ювентуса».