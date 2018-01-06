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6 января, источник: Советский спорт

«Наполи» обыграл «Верону» и упрочил лидерство в серии А

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии обыграли «Верону».

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 65-й минуте точный удар нанес защитник хозяев Калиду Кулибали. На 78-й минуте отличился Хосе Кальехон.

Таким образом, «Наполи» набрал 51 очко и упрочил лидерство в чемпионате. 47 очков и матч в запасе у «Ювентуса».

В следующих матчах чемпионата «Наполи» 21 января в гостях сыграет против «Аталанты», а «Верона» в этот день примет «Кротоне».

Наполи 2:0
Первый тайм: 0:0
Верона
6.01.2018, 17:00 основной раунд: 20-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Фабио Пеккья
Голы
65′ Калиду Кулибали (Мариу Руй) 26
78′ Хосе Кальехон (Л. Инсинье) 7
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Маркес Лоурейру Аллан 5
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Хосе Кальехон 7
Дрис Мертенс 14
85′ Рауль Альбиоль 33
Никола Максимович 19
77′ Марек Хамшик 17
Петр Зелиньски 20
87′ Лоренцо Инсинье 24
Марко Рог 30
1 Давид Андраде Николас
12 Антонио Караччоло
26 Мартин Касерес 67′
28 Алекс Феррари 83′
75 Тома Эрто
2 Соуза Орестес Калдейра Ромулу 47′
77 Марсель Бюхель
93 Мохамед Фарес
24 Даниэль Бесса 77′ 34′
23 Симоне Кальвано
7 Даниэле Верде 82′
97 Джан Филиппо Феличоли
9 Мойзе Кин 58′
11 Джампаоло Паццини
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 1
5 Угловые 1
9 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Розарио Абиссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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