О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
«Наполи» обыграл «Верону» и упрочил лидерство в серии А
Футболисты «Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии обыграли «Верону».
Футболисты «Наполи» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии обыграли «Верону».
Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 65-й минуте точный удар нанес защитник хозяев Калиду Кулибали. На 78-й минуте отличился Хосе Кальехон.
Таким образом, «Наполи» набрал 51 очко и упрочил лидерство в чемпионате. 47 очков и матч в запасе у «Ювентуса».
В следующих матчах чемпионата «Наполи» 21 января в гостях сыграет против «Аталанты», а «Верона» в этот день примет «Кротоне».
|Маурицио Сарри
|Фабио Пеккья
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Розарио Абиссо (Италия)