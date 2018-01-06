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6 января, источник: Чемпионат.com

Гол Бонуччи принёс «Милану» победу над «Кротоне»

«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Источник: AP 2017

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале второго тайма забил защитник Леонардо Бонуччи. «Милан» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате.

В других матчах 20-го тура «Беневенто» одержал вторую победу в текущем первенстве, обыграв «Сампдорию» (3:2), а «Дженоа» переиграл «Сассуоло» (1:0).

Милан 1:0
Первый тайм: 0:0
Кротоне
6.01.2018, 17:00 основной раунд: 20-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Вальтер Дзенга
Голы
54′ Леонардо Бонуччи 19
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи 19
Рикардо Родригес 68
Джакомо Бонавентура 5
Хакан Чалханоглу 10
45′ Лукас Билья 21
Хесус Хоакин Сусо 8
83′ Франк Кессье 79
Мануэль Локателли 73
76′ Патрик Кутроне 63
90+4′ Никола Калинич 7
1 Алекс Кордац
7 Федерико Чеккерини
31 Марио Сампиризи
87 Бруно Мартелла 90+3′
93 Арлинд Айети
38 Роландо Мандрагора 20′
5 Адриан Стоян
29 Марчелло Тротта
6 Маркус Роден 64′
89 Джованни Крочата
10 Андреа Барберис 86′
11 Оливер Крагль
17 Анте Будимир 76′
99 Сими
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 8
9 Удары в створ 2
14 Угловые 0
17 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
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Кротоне
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Германия
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Украина
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Франция
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