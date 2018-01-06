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Гол Бонуччи принёс «Милану» победу над «Кротоне»
«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в начале второго тайма забил защитник Леонардо Бонуччи. «Милан» прервал серию из трёх матчей без побед в чемпионате.
В других матчах 20-го тура «Беневенто» одержал вторую победу в текущем первенстве, обыграв «Сампдорию» (3:2), а «Дженоа» переиграл «Сассуоло» (1:0).
|Дженнаро Гаттузо
|Вальтер Дзенга
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|2
|14
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)