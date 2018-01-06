Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения
Категория пенсионеров, выплаты которым увеличены с 1 января
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья3
Бетис5
Футбол. Зарубежный
6.01
Кальяри0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
6.01
Лас-Пальмас1
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
6.01
Рома1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
6.01
Валенсия2
Жирона1
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи2
Верона0
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан1
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
6.01
Дженоа1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
6.01
Беневенто3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
6.01
СПАЛ2
Лацио5
Футбол. Зарубежный
6.01
Атлетико2
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
6.01
Торино3
Болонья0
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства
Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
СМИ: у 55-летней Деми Мур роман с 25-летним певцом
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чем нас лечат от похмелья
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
6 января, источник: Чемпионат.com

«Лестер» на выезде не смог обыграть «Флитвуд», «Мидлсбро» прошёл «Сандерленд»

В 1/32 финала Кубка Англии состоялись очередные матчи.

Источник: Reuters

«Лестер Сити» на выезде не сумел обыграть «Флитвуд Таун» (0:0), выступающий в третьем по силе дивизионе Англии. Теперь командам предстоит провести переигровку на поле «лис», дата ответного матча станет известна позднее.

«Мидлсбро» в родных стенах со счётом 2:0 победил «Сандерленд». Голами в составе хозяев в первом тайме отметились нападающие Руди Жестед и Мартин Брайтвайт. «Мидлсбро» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Сандерленд» покидает турнир.

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сандерленд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мидлсбро
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства
Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
«Барселона» объявила о покупке футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА
Конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы
М. Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Спорт-Экспресс
Авто
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа (лучшее за 2017) Спустя 35 лет мы приехали на амфибии УАЗ-3907 к месту её тайных испытаний
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
15 искрометных цитат Адриано Челентано и его героев Самый известный и самый любимый комедийный итальянский актер отмечает 80-летний юбилей. В честь круглой даты вспоминаем хлесткие высказывания его героев и самого артиста
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь