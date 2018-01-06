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«Лестер» на выезде не смог обыграть «Флитвуд», «Мидлсбро» прошёл «Сандерленд»
В 1/32 финала Кубка Англии состоялись очередные матчи.
В 1/32 финала Кубка Англии состоялись очередные матчи.
«Лестер Сити» на выезде не сумел обыграть «Флитвуд Таун» (0:0), выступающий в третьем по силе дивизионе Англии. Теперь командам предстоит провести переигровку на поле «лис», дата ответного матча станет известна позднее.
«Мидлсбро» в родных стенах со счётом 2:0 победил «Сандерленд». Голами в составе хозяев в первом тайме отметились нападающие Руди Жестед и Мартин Брайтвайт. «Мидлсбро» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Сандерленд» покидает турнир.