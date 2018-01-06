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6 января, источник: ТАСС

«Атлетико» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании, Коста отметился голом и удалением

ТАСС, 6 января. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Анхель Корреа (18-я минута) и Диего Коста (68). Испанский форвард Коста, вышедший в стартовом составе «Атлетико», после забитого им гола получил вторую желтую карточку и был удален с поля за активное празднование гола с болельщиками «Атлетико».

29-летний Коста провел провел второй официальный матч за «Атлетико» после третьего пришествия в команду. Предыдущий матч он провел 3 января в 1/8 финала Кубка Испании против «Льейды» и также сумел отличиться (4:0). Нападающий перешел в «Атлетико» из английского «Челси» в сентябре 2017 года, но не мог играть до текущего месяца из- за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций на трансферы для мадридской команды. Коста, перейдя в «Атлетико» в сентябре 2017 года, в третий раз стал игроком команды, ранее он выступал за клуб в 2007—2009 и в 2010—2014 годах.

«Атлетико» набрал 39 очков в 18 матчах и вышел на второе место в чемпионате Испании, команда отстает от идущей первой «Барселоны» (45 очков после 17 игр) на шесть баллов. «Хетафе» с 23 очками идет на восьмом месте.

В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Эйбаром» 13 января, «Хетафе» днем ранее дома встретится с «Малагой».

Атлетико 2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
6.01.2018, 15:00 основной раунд: 18-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Пепе Бордалас
Голы
18′ Анхель Корреа (А. Гризманн) 11
68′ Диегу Коста (Ш. Врсалько) 18
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
45′ Стефан Савич 15
14′ Шиме Врсалько 16
24′ Лукас Эрнандез 19
30′ Габриэль Фернандес Габи 14
44′ Антуан Гризманн 7
62′ 68′ Диегу Коста 18
88′ Коке 6
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
60′ Янник Феррейра-Карраско 10
Томас Партей 5
84′ Анхель Корреа 11
Хосе Хименес 24
1 Эмилиано Мартинес
2 Даконам Джене 74′
3 Виторину Габриэл Антунеш
16 Хуан Торрес Руис Кала 45′
22 Дамиан Суарес
18 Мауро Арамбарри
19 Видаль Хорхе Молина
23 Амат Ндиай
12 Франсиско Портильо 64′ 29′
10 Гаку Сибасаки
14 Серхио Мора 64′
7 Альваро Хименес
9 Родригес Анхель 74′
20 Даниэль Пачеко
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
5 Угловые 0
11 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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