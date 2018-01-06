«Атлетико» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании, Коста отметился голом и удалением

Голы забили Анхель Корреа (18-я минута) и Диего Коста (68). Испанский форвард Коста, вышедший в стартовом составе «Атлетико», после забитого им гола получил вторую желтую карточку и был удален с поля за активное празднование гола с болельщиками «Атлетико».
29-летний Коста провел провел второй официальный матч за «Атлетико» после третьего пришествия в команду. Предыдущий матч он провел 3 января в 1/8 финала Кубка Испании против «Льейды» и также сумел отличиться (4:0). Нападающий перешел в «Атлетико» из английского «Челси» в сентябре 2017 года, но не мог играть до текущего месяца из- за запрета Союза европейских футбольных ассоциаций на трансферы для мадридской команды. Коста, перейдя в «Атлетико» в сентябре 2017 года, в третий раз стал игроком команды, ранее он выступал за клуб в 2007—2009 и в 2010—2014 годах.
«Атлетико» набрал 39 очков в 18 матчах и вышел на второе место в чемпионате Испании, команда отстает от идущей первой «Барселоны» (45 очков после 17 игр) на шесть баллов. «Хетафе» с 23 очками идет на восьмом месте.
В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Эйбаром» 13 января, «Хетафе» днем ранее дома встретится с «Малагой».