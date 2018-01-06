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«Ордабасы» остался без главного тренера
65-летний российский специалист Алексей Петрушин покинул шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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65-летний российский специалист Алексей Петрушин покинул шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Российский специалист возглавил шымкентский клуб перед началом прошлого сезона. Под его руководством «Ордабасы» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана.
Ранее Алексей Алексеевич также работал в других казахстанских клубах — «Кайрате» и «Спартаке».