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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью — Конте: Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на слова наставника «Челси» Антонио Конте в свой адрес.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос о своей спокойной манере поведения во время матчей, португалец недавно сказал: «Если я не веду себя как клоун на бровке поля, значит потерял страсть к игре?»

Перепалка специалистов в прессе началась с заявления португальца: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть». Итальянский специалист ответил на это: «Ему следует посмотреть на себя в прошлом, может, он говорил о себе?».

«Единственное, о чем хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у бровки поля. Постараюсь совершать меньше ошибок, но всё же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи», — приводит слова Моуринью Goal.

В сезоне-2012/13 Конте, будучи главным тренером «Ювентуса», был дисквалифицирован на 4 месяца за то, что, в 2011 году не сообщил о договорном матче.

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