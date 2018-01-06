Моуринью — Конте: Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи

Отвечая на вопрос о своей спокойной манере поведения во время матчей, португалец недавно сказал: «Если я не веду себя как клоун на бровке поля, значит потерял страсть к игре?»



Перепалка специалистов в прессе началась с заявления португальца: «Если я не веду себя на бровке как клоун, это не значит, что я утратил страсть». Итальянский специалист ответил на это: «Ему следует посмотреть на себя в прошлом, может, он говорил о себе?».



«Единственное, о чем хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у бровки поля. Постараюсь совершать меньше ошибок, но всё же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи», — приводит слова Моуринью Goal.



В сезоне-2012/13 Конте, будучи главным тренером «Ювентуса», был дисквалифицирован на 4 месяца за то, что, в 2011 году не сообщил о договорном матче.