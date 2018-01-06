Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Чем нас лечат от похмелья
8-месячная дочь Полины Гагариной начала разговаривать
"Это было что-то невообразимое": Путин о зацепившей его новости
Валерия отдыхает в Дубае с сыном и его девушкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион
Гол Малкина помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
Валерия отдыхает в Дубае с сыном и его девушкой
Младшая сестра поддержала Татьяну Навку на ледовом шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
12:07 (мск), источник: ТАСС

Футболист Тевес покинул китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» и вернулся в «Бока Хуниорс»

ТАСС, 6 января. Нападающий Карлос Тевес официально стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба «Боки».

Отмечается, что 33-летний Тевес присоединился к команде и уже провел первую тренировку.

В декабре 2016 года Тевес подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В китайской команде Тевес получал около €37,5 млн в год.

Тевес выступал за «Бока Хуниорс», бразильский «Коринтианс», английские клубы «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», итальянский «Ювентус» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе «Манчестер Юнайтед» Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира — 2008. На его счету также два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок Италии, и победа в Кубке Китая — 2017.

За сборную Аргентины игрок провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион
Гол Малкина помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
«Камазы» и Карякин начинают выступление в ралли-рейде «Дакар»
Российский боксер проиграл бой 45-летнему датчанину
СМИ: «Эвертон» готов купить у «Зенита» аргентинца
Деревня Гадюкино. Зачем нужен биатлон в Оберхофе
СМИ: «Спартак» заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро
Спорт-Экспресс
Авто
Массовое сокращение в ГИБДД: уволят 20% инспекторов Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Издание «Газета.ру» утверждает, что речь идет об увольнении сотрудников ГИБДД
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь