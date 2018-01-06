Футболист Тевес покинул китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» и вернулся в «Бока Хуниорс»
ТАСС, 6 января. Нападающий Карлос Тевес официально стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает
ТАСС, 6 января. Нападающий Карлос Тевес официально стал игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает
Отмечается, что 33-летний Тевес присоединился к команде и уже провел первую тренировку.
В декабре 2016 года Тевес подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В китайской команде Тевес получал около €37,5 млн в год.
Тевес выступал за «Бока Хуниорс», бразильский «Коринтианс», английские клубы «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», итальянский «Ювентус» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе «Манчестер Юнайтед» Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира — 2008. На его счету также два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок Италии, и победа в Кубке Китая — 2017.
За сборную Аргентины игрок провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.