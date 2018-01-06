Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Праздничный мастер-класс: новогоднее дерево
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Валерия отдыхает в Дубае с сыном и его девушкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Камазы» и Карякин начинают выступление в ралли-рейде «Дакар»
Российский боксер проиграл бой 45-летнему датчанину
Валерия отдыхает в Дубае с сыном и его девушкой
Младшая сестра поддержала Татьяну Навку на ледовом шоу
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Чем нас лечат от похмелья
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
12:00 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу

ТАСС, 6 января. «Ливерпуль» на своем поле победил «Эвертон» со счетом 2:1 в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу сезона-2017/18.

Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Верджил ван Дейк (84). У «Эвертона» единственный мяч на счету Гильфи Сигурдссона (67). 1 января Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». По данным английских СМИ, «Ливерпуль» заплатил за ван Дейка 84 млн евро, что делает его самым дорогим защитником в мире.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» дома победил «Дерби Каунти» со счетом 2:0. Голы забили Джесси Лингард и Ромелу Лукаку, оба мяча подопечные Жозе Моуринью забили в заключительные шесть минут второго тайма.

Оставшиеся матчи 1/32 финала пройдут в субботу и воскресенье, в случае ничьей назначается переигровка матча. Финал 137-го розыгрыша Кубка Англии по футболу пройдет 19 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Самым титулованным клубом в истории турнира является действующий обладатель трофея лондонский «Арсенал», 13 раз побеждавший в розыгрыше кубка. В финале Кубка Англии прошлого сезона «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 2:1.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион
Гол Малкина помог «Питтсбургу» всухую разгромить «Айлендерс»
«Камазы» и Карякин начинают выступление в ралли-рейде «Дакар»
Российский боксер проиграл бой 45-летнему датчанину
СМИ: «Эвертон» готов купить у «Зенита» аргентинца
Деревня Гадюкино. Зачем нужен биатлон в Оберхофе
СМИ: «Спартак» заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро
Новости
Авто
Массовое сокращение в ГИБДД: уволят 20% инспекторов Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Издание «Газета.ру» утверждает, что речь идет об увольнении сотрудников ГИБДД
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь