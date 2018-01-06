«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу
ТАСС, 6 января. «Ливерпуль» на своем поле победил «Эвертон» со счетом 2:1 в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу сезона-2017/18.
ТАСС, 6 января. «Ливерпуль» на своем поле победил «Эвертон» со счетом 2:1 в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу сезона-2017/18.
В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Верджил ван Дейк (84). У «Эвертона» единственный мяч на счету Гильфи Сигурдссона (67). 1 января Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». По данным английских СМИ, «Ливерпуль» заплатил за ван Дейка 84 млн евро, что делает его самым дорогим защитником в мире.
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» дома победил «Дерби Каунти» со счетом 2:0. Голы забили Джесси Лингард и Ромелу Лукаку, оба мяча подопечные Жозе Моуринью забили в заключительные шесть минут второго тайма.
Оставшиеся матчи 1/32 финала пройдут в субботу и воскресенье, в случае ничьей назначается переигровка матча. Финал 137-го розыгрыша Кубка Англии по футболу пройдет 19 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Самым титулованным клубом в истории турнира является действующий обладатель трофея лондонский «Арсенал», 13 раз побеждавший в розыгрыше кубка. В финале Кубка Англии прошлого сезона «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 2:1.