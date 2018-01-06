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Полузащитник «Барселоны» Туран может продолжить карьеру в MLS
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран ведёт переговоры с американским клубом «Чикаго Файр», выступающим в MLS.
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран ведёт переговоры с американским клубом «Чикаго Файр», выступающим в MLS.
Об этом сообщает Daily Mail.
30-летний турецкий хавбек не пользуется доверием у главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде — в нынешнем сезоне Туран на поле ни разу не выходил.
Также сообщается, что Туран, контракт которого с
Туран перешёл в «Барселону» из «Атлетико» в 2015 году за € 34 млн. В 55 матчах за каталонский клуб он забил 15 голов и сделал 11 голевых передач.