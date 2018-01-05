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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» в концовке ушла от поражения в матче с «Интером»

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте матча нападающий Мауро Икарди вывел миланскую команду вперёд, добив мяч в ворота после своего же удара головой, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму форвард Джованни Симеоне сравнял счёт.

«Интер» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (28) — восьмая.

Фиорентина 1:1
Первый тайм: 0:0
Интер
5.01.2018, 22:45 основной раунд: 20-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Лучано Спаллетти
Голы
90+1′ Джованни Симеоне (М. Спортьелло) 9
9 Мауро Икарди 55′
Составы
Марко Спортьелло 57
Венсан Лаурини 2
Кристиано Бираги 3
87′ Давиде Астори 13
Херман Пеццела 20
Милан Бадель 5
Федерико Кьеза 25
Джованни Симеоне 9
54′ 86′ Жордан Верету 17
Жил Диаш 28
69′ Марко Бенасси 24
Хума Бабакар 30
62′ Сириль Теро 77
Валентен Эйсерик 10
1 Самир Ханданович
21 Давиде Сантон
37 Милан Шкриньяр
5 Роберто Гальярдини
11 Матиас Весино
20 Борха Валеро 11′
9 Мауро Икарди 89′
44 Иван Перишич
7 Жоау Канселу 82′
87 Антонио Кандрева
13 Андреа Раноккиа 75′ 28′
55 Юто Нагатомо
10 Жоау Мариу 65′
29 Далберт
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
7 Угловые 5
9 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
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