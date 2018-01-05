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«Фиорентина» в концовке ушла от поражения в матче с «Интером»
«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 1:1.
На 55-й минуте матча нападающий Мауро Икарди вывел миланскую команду вперёд, добив мяч в ворота после своего же удара головой, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму форвард Джованни Симеоне сравнял счёт.
«Интер» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (28) — восьмая.
|Фиорентина
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Интер
|Стефано Пиоли
|Лучано Спаллетти
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)