«Эвертон» заплатил 27 млн евро за Тосуна из «Бешикташа»
Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт ливерпульской команды.
Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт ливерпульской команды.
26-летний форвард подписал контракт с «ирисками», рассчитанный до июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de турецкий клуб выручил на продаже игрока 27 миллионов евро.
«Я очень рад тому, что переехал в Англию. “Эвертон” — отличный клуб с большой историей. В клубе играют очень известные футболисты. Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать болельщикам какой я футболист», — заявил Тосун.
Напомним, Дженк перешел в «Бешикташ» бесплатно летом 2014 года. В составе «черных орлов» в текущем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых забил 14 мячей, отдал три результативные передачи и заработал три желтых карточки. В активе игрока 25 матчей и восемь голов за сборную Турции.