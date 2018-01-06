«Эвертон» заплатил 27 млн евро за Тосуна из «Бешикташа»

Источник: Советский спорт

26-летний форвард подписал контракт с «ирисками», рассчитанный до июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de турецкий клуб выручил на продаже игрока 27 миллионов евро.

«Я очень рад тому, что переехал в Англию. “Эвертон” — отличный клуб с большой историей. В клубе играют очень известные футболисты. Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать болельщикам какой я футболист», — заявил Тосун.