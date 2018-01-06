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11:44 (мск), источник: Советский спорт

«Эвертон» заплатил 27 млн евро за Тосуна из «Бешикташа»

Нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт ливерпульской команды.

Источник: Советский спорт

26-летний форвард подписал контракт с «ирисками», рассчитанный до июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным transfermarkt.de турецкий клуб выручил на продаже игрока 27 миллионов евро.

«Я очень рад тому, что переехал в Англию. “Эвертон” — отличный клуб с большой историей. В клубе играют очень известные футболисты. Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать болельщикам какой я футболист», — заявил Тосун.

Напомним, Дженк перешел в «Бешикташ» бесплатно летом 2014 года. В составе «черных орлов» в текущем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых забил 14 мячей, отдал три результативные передачи и заработал три желтых карточки. В активе игрока 25 матчей и восемь голов за сборную Турции.

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