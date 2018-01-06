Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Оскар Гарсия возглавил греческий «Олимпиакос»
Испанский специалист Оскар Гарсия возглавил «Олимпиакос», сообщает официальный сайт греческой команды.
Испанский специалист Оскар Гарсия возглавил «Олимпиакос», сообщает официальный сайт греческой команды.
На этом посту Гарсия сменил Такиса Леониса, который возглавлял лидера чемпионата Греции с сентября прошлого года.
Последним местом работы 44-летнего испанца был «Сент-Этьен», который он покинул в ноябре по собственному желанию, расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию без выплат компенсации.