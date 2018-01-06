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11:34 (мск), источник: Советский спорт

Оскар Гарсия возглавил греческий «Олимпиакос»

Испанский специалист Оскар Гарсия возглавил «Олимпиакос», сообщает официальный сайт греческой команды.

На этом посту Гарсия сменил Такиса Леониса, который возглавлял лидера чемпионата Греции с сентября прошлого года.

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Последним местом работы 44-летнего испанца был «Сент-Этьен», который он покинул в ноябре по собственному желанию, расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию без выплат компенсации.

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