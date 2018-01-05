ПСЖ накажет двоих футболистов за опоздание после новогодних праздников

Оба футболиста пропустили первую тренировку ПСЖ в 2018 году, которая прошла 3 января. Игроки по телефону предупредили спортивного директора Антеро Энрике об опоздании и объяснили это личными обстоятельствами.

В ближайшее время Энрике проведет встречу с Кавани и Пасторе. К игрокам точно будут применены санкции за опоздание, но какие именно — пока не уточняется.

По данным RMC Sport, опоздание Кавани действительно связано с семейными обстоятельствами, а вот Пасторе пока хранит молчание о ситуации. Источник издания предполагает, что таким образом аргентинец пытается оказать давление на клуб — ранее сообщалось, что Пасторе хочет покинуть команду зимой, а вот ПСЖ намерен сохранить игрока как минимум до лета.