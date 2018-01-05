ПСЖ накажет двоих футболистов за опоздание после новогодних праздников
Уругвайский форвард Эдинсон Кавани и аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе с опозданием прибыли в расположение ПСЖ после новогодних праздников. Об этом на
Уругвайский форвард Эдинсон Кавани и аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе с опозданием прибыли в расположение ПСЖ после новогодних праздников. Об этом на
Оба футболиста пропустили первую тренировку ПСЖ в 2018 году, которая прошла 3 января. Игроки по телефону предупредили спортивного директора Антеро Энрике об опоздании и объяснили это личными обстоятельствами.
В ближайшее время Энрике проведет встречу с Кавани и Пасторе. К игрокам точно будут применены санкции за опоздание, но какие именно — пока не уточняется.
По данным RMC Sport, опоздание Кавани действительно связано с семейными обстоятельствами, а вот Пасторе пока хранит молчание о ситуации. Источник издания предполагает, что таким образом аргентинец пытается оказать давление на клуб — ранее сообщалось, что Пасторе хочет покинуть команду зимой, а вот ПСЖ намерен сохранить игрока как минимум до лета.
В текущем сезоне чемпионата Франции Кавани забил 18 голов в 19 встречах, а на счету Пасторе четыре мяча в 13 играх. Следующий матч ПСЖ проведет 7 января, когда в рамках Кубка примет на своем поле «Ренн».