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5 января, источник: Vesti.kz

ПСЖ накажет двоих футболистов за опоздание после новогодних праздников

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани и аргентинский полузащитник Хавьер Пасторе с опозданием прибыли в расположение ПСЖ после новогодних праздников. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер французского клуба Унаи Эмери.

Оба футболиста пропустили первую тренировку ПСЖ в 2018 году, которая прошла 3 января. Игроки по телефону предупредили спортивного директора Антеро Энрике об опоздании и объяснили это личными обстоятельствами.

В ближайшее время Энрике проведет встречу с Кавани и Пасторе. К игрокам точно будут применены санкции за опоздание, но какие именно — пока не уточняется.

По данным RMC Sport, опоздание Кавани действительно связано с семейными обстоятельствами, а вот Пасторе пока хранит молчание о ситуации. Источник издания предполагает, что таким образом аргентинец пытается оказать давление на клуб — ранее сообщалось, что Пасторе хочет покинуть команду зимой, а вот ПСЖ намерен сохранить игрока как минимум до лета.

В текущем сезоне чемпионата Франции Кавани забил 18 голов в 19 встречах, а на счету Пасторе четыре мяча в 13 играх. Следующий матч ПСЖ проведет 7 января, когда в рамках Кубка примет на своем поле «Ренн».

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