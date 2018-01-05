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Футболист Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси»
Английский полузащитник Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Лондона.
Английский полузащитник Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Лондона.
Баркли подписал с «Челси» контракт на 5,5 лет и будет выступать за лондонский клуб под восьмым номером.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник