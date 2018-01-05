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5 января, источник: Р-Спорт

Футболист Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси»

Английский полузащитник Росс Баркли перешел из «Эвертона» в «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Лондона.

Источник: AP 2017

Баркли подписал с «Челси» контракт на 5,5 лет и будет выступать за лондонский клуб под восьмым номером.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник из-за травмы еще не выходил на поле. За сборную Англии Баркли провел 22 матча и забил два гола.

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