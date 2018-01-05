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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Снайдер перешел из «Ниццы» в катарский клуб

Полузащитник Весли Снайдер стал игроком «Аль-Гарафы», сообщает официальный сайт клуба.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что контракт с 33-летним игроком будет рассчитан до 2019 года.

Напомним, что Снайдер ранее выступал за «Ниццу». Он перешел во французскую команду прошлым летом и провел за нее 8 матчей.

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