«Легендарный и душевный». 10 фактов о новом гендиректоре «Актобе» Самате Смакове

1. Дебютировал Смаков в сборной Казахстана 31 марта 2000 года в игре со сборной Иордании cразу же заработал свою первую желтую карточку. 12 сентября 2007 года открыл счет своим голам, реализовав пенальти в ворота сборной Бельгии (2:2). Всего за сборную страны провел 76 матчей, забил два мяча. По количеству матчей он является рекордсменом в истории национальной команды.

2. Смаков вместе с защитником «Астаны» Юрием Логвиненко — второй по количеству завоеванных чемпионских титулов в Казахстане. В составе «Кайрата», «Елимая», «Иртыша» и «Актобе» Самат шесть раз выигрывал чемпионат страны. Рекорд же принадлежит другому воспитаннику семейского футбола Андрею Богомолову, который в разные годы становился чемпионом Казахстана целых семь раз.

3. Большую часть карьеры Смаков провел в «Актобе». В составе команды он провел 183 матча, в которых забил 35 мячей. Вместе с клубом трижды становился чемпионом страны — с 2007 по 2009 год.

4. Начинал карьеру Смаков в родном «Елимае» в 1997 году. В первом же сезоне сыграл в десяти матчах и отметился одним голом.

5. В январе 2013 года Смаков по приглашению известного турецкого тренера Мустафы Денизли заключил контракт на полгода с клубом первой лиги Турции «Ризеспор», хотя проиграл вдвое в зарплате. С его помощью команда вышла в суперлигу, а сам Смаков был признан лучшим защитником турнира.

6. Смаков четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана (2004, 2007, 2008, 2009).

7. Летом 2013 года Смаков вернулся в алматинский «Кайрат». Но в октябре 2014 года руководством клуба он и четыре других игрока команды были отстранены от игр и тренировок до конца сезона за проваленную игру с главным конкурентом — «Астаной» (1:5). В итоге 28 октября 2014 года Смаков разорвал контракт с «Кайратом» и не играл против этого клуба.

8. «Легендарный, душевный и народный чемпион, символ, легенда..», — именно так охарактеризовали его фанаты «Актобе». По итогам опроса организованного фан-группой клуба он был признан самым лучшим игроком в истории.

9. Главная ценность в жизни Самата — это семья. В одном из интервью, он признался, что отказался от продолжения карьеры в Турции ради того, чтобы быть вместе со своей семьей. Его супруга Ума — бывшая балерина. Пара воспитывает троих детей. Продолжить дело отца может Аламгир Смаков, который капитанит в детской команде «Кайрата» и забивает голы в стиле отца.