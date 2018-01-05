Источник: Месси останется в «Барселоне» в случае независимости Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имеет в своём новом контракте с клубом пункта на случай независимости Каталонии, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в стане
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имеет в своём новом контракте с клубом пункта на случай независимости Каталонии, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в стане
Аргентинский футболист, вопреки информации издания El Mundo, никогда не настаивал на соответствующем пункте.
По словам источника, подписав новое соглашение с «Барселоной», Месси продемонстрировал вечную любовь и преданность клубу. Аргентинец намерен отработать контракт до конца. Отмечается, что вероятный исход с независимостью Каталонии и последующем созданием отдельной футбольной федерации региона затронул бы не только Месси, но и всех остальных игроков. Однако, подписав новое соглашении, Лионелю было важно показать, что он останется в «Барселоне» при любых раскладах и не намерен пользоваться правилами ФИФА, чтобы покинуть клуб при возможной ситуации с независимостью Каталонии.
Напомним, что Месси подписал новый контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года.