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5 января, источник: Чемпионат.com

Источник: Месси останется в «Барселоне» в случае независимости Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не имеет в своём новом контракте с клубом пункта на случай независимости Каталонии, сообщает Sport.es со ссылкой на источник в стане сине-гранатовых.

Источник: Reuters

Аргентинский футболист, вопреки информации издания El Mundo, никогда не настаивал на соответствующем пункте.

По словам источника, подписав новое соглашение с «Барселоной», Месси продемонстрировал вечную любовь и преданность клубу. Аргентинец намерен отработать контракт до конца. Отмечается, что вероятный исход с независимостью Каталонии и последующем созданием отдельной футбольной федерации региона затронул бы не только Месси, но и всех остальных игроков. Однако, подписав новое соглашении, Лионелю было важно показать, что он останется в «Барселоне» при любых раскладах и не намерен пользоваться правилами ФИФА, чтобы покинуть клуб при возможной ситуации с независимостью Каталонии.

Напомним, что Месси подписал новый контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года.

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