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5 января, источник: ТАСС

УЕФА впервые присудила Федерации футбола Грузии специальную награду Fair play

ТБИЛИСИ, 5 января. /ТАСС/. Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду Fair play («Честная игра») в номинации «самая прогрессирующая страна». Об этом сообщает пресс- служба ФФГ.

Награда разделена на три номинации — лидер рейтинга Fair play, самая прогрессирующая страна и страна с самыми упорядоченными болельщиками.

«В футбольном сезоне-2016/17 в рейтинге Fair play Грузия показала самый высокий прогресс и впервые получила приз Fair play», — отмечается в сообщении ФФГ.

Лидерство в рейтинге Fair play сохранила Исландия, а приз страны с самыми упорядоченными болельщиками получила Финляндия. Все три федерации получат от УЕФА денежные призы.

О награде

Fair play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1993/94 гг. был введен регулярный сезонный (с 1 мая по 30 апреля) рейтинг Fair play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая матчи сборных и клубов.

Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 30 матчей в турнирах УЕФА. По результатам подсчета, трем ассоциациям с наивысшим рейтингом выделяется по одному дополнительному месту в первом квалификационном раунде Лиги Европы (прежнее название — Кубок УЕФА).

До 2009 году одну путевку в Кубок УЕФА получала ассоциация с наивысшим рейтингом, а две другие определялись слепым жребием среди ассоциаций с рейтингом от 8,000 и более баллов. Эти места резервируются для победителей местных соревнований Fair play, а если они уже пробились в еврокубковые турниры, то путевку получает следующая за ними команда. Полученная таким образом путевка отдается клубу из высшего дивизиона, имеющего самый высокий рейтинг Fair play в своей федерации. Если этот клуб прошел в соревнования клубов УЕФА, то его место занимает следующая по внутреннему рейтингу Fair play команда из высшего дивизиона.

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