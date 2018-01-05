УЕФА впервые присудила Федерации футбола Грузии специальную награду Fair play

Награда разделена на три номинации — лидер рейтинга Fair play, самая прогрессирующая страна и страна с самыми упорядоченными болельщиками.

«В футбольном сезоне-2016/17 в рейтинге Fair play Грузия показала самый высокий прогресс и впервые получила приз Fair play», — отмечается в сообщении ФФГ.

Лидерство в рейтинге Fair play сохранила Исландия, а приз страны с самыми упорядоченными болельщиками получила Финляндия. Все три федерации получат от УЕФА денежные призы.

О награде

Fair play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1993/94 гг. был введен регулярный сезонный (с 1 мая по 30 апреля) рейтинг Fair play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая матчи сборных и клубов.

Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 30 матчей в турнирах УЕФА. По результатам подсчета, трем ассоциациям с наивысшим рейтингом выделяется по одному дополнительному месту в первом квалификационном раунде Лиги Европы (прежнее название — Кубок УЕФА).