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5 января, источник: Чемпионат.com

Рамос получил травму и пропустит около двух недель

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос угодил в лазарет.

Источник: AP 2017

Накануне главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не взял футболиста на игру 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» (3:0).

Выяснилось, что у Рамоса травма камбаловидной мышцы левой ноги. Таковы результаты обследования, которое защитник прошёл сегодня. Об этом сообщает пресс-служба «Реала». По неофициальным данным на восстановление потребуется не менее двух недель.

Таким образом Серхио Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче 18-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Встреча состоится 7 января.

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