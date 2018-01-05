Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Рамос получил травму и пропустит около двух недель
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос угодил в лазарет.
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос угодил в лазарет.
Накануне главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не взял футболиста на игру 1/8 финала Кубка Испании с «Нумансией» (3:0).
Выяснилось, что у Рамоса травма камбаловидной мышцы левой ноги. Таковы результаты обследования, которое защитник прошёл сегодня. Об этом сообщает
Таким образом Серхио Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче 18-го тура Ла Лиги с «Сельтой». Встреча состоится 7 января.