Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Чем нас лечат от похмелья
Праздничный мастер-класс: новогоднее дерево
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Кротоне
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Названа опасность дневного сна
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Пилота убило дверью самолета при вылете из Финляндии в Россию
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
5 января, источник: БЕЛТА

Олег Дулуб стал главным тренером футболистов борисовского БАТЭ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером БАТЭ стал известный белорусский специалист Олег Дулуб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Источник: БЕЛТА

Новый рулевой многократного чемпиона после завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу в 2001 году. Олег Дулуб работал со многими отечественными командами, а в 2015-м возглавил футбольный клуб «Крумкачы». После белорусского этапа карьеры он последние два года трудился в украинских «Карпатах» из Львова и одесском «Черноморце».

Как сообщалось, прежний наставник борисовчан Александр Ермакович покинул свой пост. Ранее самым титулованным белорусским футбольным клубом руководили также Юрий Пунтус (1996−2004), Игорь Криушенко (2005−2007), Виктор Гончаренко (2008−2013).

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Утверждены тарифы на коммуналку на 2018 год
Ученые назвали лучшую в мире диету
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Новости
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь