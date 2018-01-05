Олег Дулуб стал главным тренером футболистов борисовского БАТЭ

Новый рулевой многократного чемпиона после завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу в 2001 году. Олег Дулуб работал со многими отечественными командами, а в 2015-м возглавил футбольный клуб «Крумкачы». После белорусского этапа карьеры он последние два года трудился в украинских «Карпатах» из Львова и одесском «Черноморце».
Как сообщалось, прежний наставник борисовчан Александр Ермакович покинул свой пост. Ранее самым титулованным белорусским футбольным клубом руководили также Юрий Пунтус (1996−2004), Игорь Криушенко (2005−2007), Виктор Гончаренко (2008−2013).