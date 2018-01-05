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11:59 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Ливерпуля» и сборной Египта Салах признан футболистом года в Африке

ТАСС, 5 января. Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом 2017 года в Африке. Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Африки. Торжественная церемония вручения наград Конфедерации футбола Африки прошла в Аккре (Гана).

Источник: AFP 2017

Салах впервые удостоился этой награды, набрав 625 голосов. В финальном голосовании 25-летний нападающий обошел полузащитника «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (507 голосов) и габонского форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга (311 голосов).

Звания лучшей футболистки в третий раз удостоилась представительница Нигерии Асисат Ошоала, лучшим молодым футболистом был признан 19-летний Патсон Дака из Замбии, выступающий за австрийский клуб «Лиферинг».

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Лучшим тренером года стал аргентинский наставник сборной Египта Эктор Купер, приведший команду к серебряным медалям Кубка африканских наций 2017 года. В финале египтяне уступили команде Камеруна со счетом 1:2. Сборной года была признана команда Египта.

Сборная Египта на чемпионате мира 2018 года сыграет в одной группе с российской командой. Встреча Россия — Египет пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Также соперниками сборной России на финальном этапе чемпионата мира 2018 года по футболу стали команды Саудовской Аравии и Уругвая. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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