Игрок «Ливерпуля» и сборной Египта Салах признан футболистом года в Африке

Источник: AFP 2017

Салах впервые удостоился этой награды, набрав 625 голосов. В финальном голосовании 25-летний нападающий обошел полузащитника «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (507 голосов) и габонского форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга (311 голосов).

Звания лучшей футболистки в третий раз удостоилась представительница Нигерии Асисат Ошоала, лучшим молодым футболистом был признан 19-летний Патсон Дака из Замбии, выступающий за австрийский клуб «Лиферинг».

Лучшим тренером года стал аргентинский наставник сборной Египта Эктор Купер, приведший команду к серебряным медалям Кубка африканских наций 2017 года. В финале египтяне уступили команде Камеруна со счетом 1:2. Сборной года была признана команда Египта.