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«Реал» разгромил «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболисты мадридского «Реала» разгромили «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Футболисты мадридского «Реала» разгромили «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
Встреча, прошедшая в четверг в Сории, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Реала», в составе которого голы забили Гарет Бейл (35-я минута, пенальти), Иско (89, пенальти) и Борха Майораль (90+1).
В составе хозяев поля за две желтые карточки Пап Диаманка был удален на 59-й минуте.
В другом матче дня «Эспаньол» дома уступил «Леванте» — 1:2.
«Реал» и «Нумансия» проведут ответный матч 10 января, «Леванте» и «Эспаньол» — 11 января.