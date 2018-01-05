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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» разгромил «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты мадридского «Реала» разгромили «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Сории, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Реала», в составе которого голы забили Гарет Бейл (35-я минута, пенальти), Иско (89, пенальти) и Борха Майораль (90+1).

В составе хозяев поля за две желтые карточки Пап Диаманка был удален на 59-й минуте.

В другом матче дня «Эспаньол» дома уступил «Леванте» — 1:2.

«Реал» и «Нумансия» проведут ответный матч 10 января, «Леванте» и «Эспаньол» — 11 января.

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