«Барселона» без Месси. Как это работает

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Что у «Барселоны» с составом

Обычная европейская история. «Барселона» только вернулась с зимних каникул и в клубе традиционно предоставили лишние пару дней отдыха звёздным ветеранам. Тем более что это был матч Кубка. Месси с Суаресом уже вернулись в Каталонию и тренируются, но в ВигоВальверде решил обоих не брать. Как и проводящего время с семьёй Иньесту. Из других интересных кадровых решений — в заявке оказался Маскерано, который пока так и не покинул клуб, и Усман Дембеле, вернувшийся после более чем трёхмесячного перерыва, связанного с травмой.

Также в основе появился Хосе Арнаис, 22-летний нападающий, являющийся одним из главных действующих лиц в «Барселоне Б». В то время как его более талантливый партнёр Карлос Аленья оказался на скамейке запасных.

Как строится игра

В отсутствии ряда звёзд у Эрнесто Вальверде была возможность поэкспериментировать с составом. Он оставил на скамейке тер Штегена, Альбу, Роберто и Ракитича и дал себе возможность поэкспериментировать со схемой. Испанские телевизионщики нарисовали расстановку 4−3−3, однако на деле «Барса» большей частью играла 4−1−4−1 с единственным опорником Бускетсом и выдвинутым на острие Арнаисом.

Это дало определённые дивиденды, но «Барселона» скорее потеряла в продуктивности. Первое и самое важное — перестал чётко работать выход из-под прессинга. Тренер «Сельты» Хосе Унсуэ совсем недавно работал в штабе Луиса Энрике в «Барсе» и знал все болевые точки каталонской команды. Потому в отсутствие здорово играющего ногами тер Штегена всё было просто — закрой ближайших к вратарю защитников с Бускетсом и поставь Силессена в тупик.

Голландский вратарь был вынужден выносить мяч вперёд, где за него цеплялись Паулиньо или Гомеш (и то далеко не всегда). Те сбрасывали мяч назад на Пике или Вермалена, они пасовали крайним защитникам и… всё. Конструктива в нападении «Барсы» было минимум. Единственной фишкой гостей стали смещения Гомеша на позицию центрального нападающего в пару к Арнаису. К слову, это во многом и привело к голу сине-гранатовых в контратаке. Завершил не кто иной, как молодой нападающий из дубля.

«Сельта» била по слабым точкам «Барсы» — а именно не лучшей подстраховке крайних защитников. ПионеСисто на своём фланге постоянно терроризировал Семеду, что в итоге и привело к ответному голу. Как раз из-за резких подключений игроков «Сельты» каталонцы в три раза превзошли соперника по количеству фолов — 16 на 6. Странные цифры для фаворита.

Во втором тайме «Барселона» включила высокий прессинг и стала чаще подключать к атакам крайних защитников. АлейшВидаль и Денис Суарес уводили латералей «Сельты» в центре, а на бровках включались Семеду и Динь. Гомеш и Паулиньо (после замены бразильца и Ракитич) по-прежнему исполняли роль вторых форвардов, работая по принципу поршней в двигателе: пока один выдвигается вперёд, второй опускается ближе к Бускетсу.

В принципе такой ход чуть не привёл к голу — футболисты «Барсы» создавали толкучку в одной точке штрафной, а крайние защитники вырезали передачи на дальнюю штангу. Как в этом моменте не забил Суарес непонятно и ему самому.

С той позиции попал бы в ворота и ребёнок из детской команды «блауграны». Счёт так и не изменился, и всё будет решаться на «Камп Ноу». Сам результат неплохой, но к игре есть много вопросов.

Вывод

«Барселона» традиционно тяжело вкатывается в игру после паузы. И традиционно с большим скрипом передвигается по полю в Виго. В отсутствие Месси команда Вальверде потеряла в вариативности примерно на 50%. Были интересные ходы, которые время от времени приводили к опасным моментам, но матч показал, что второй состав по игре далеко не на топ уровне. Даже выход креативщиковРакитича и Дембеле не принёс «Барсе» никаких дивидендов. После финального свистка у болельщиков «Барселоны» наверняка ещё больше обострилось желание, чтобы о переходе Коутиньо объявили как можно скорее.